“Vivrai nel nostro cuore”. Tragico incidente, Domenico muore a soli 36 anni

Tragico incidente avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 18 dicembre 2024. Un operaio di 36 anni, Domenico Caputo, è morto in una fabbrica. Il vicesindaco del suo comune ha espresso cordoglio e vicinanza alla sua famiglia. Una vera e propria tragedia, un dolore difficile da superare.

Tragico incidente, Domenico muore a 36 anni

Domenico Caputo, stimato lavoratore, benvoluto e amato da tutti, è morto ieri, mercoledì 18 dicembre 2024, mentre si trovava nella fabbrica in cui lavorava. Aveva 36 anni e lascia la moglie con due bambini. La sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole. Un lutto tremendo per l'intero paese. Il vicesindaco Pasquale Caputo, a nome di tutta l'amministrazione comunale, ha espresso cordoglio in una nota.