Tragedia sui binari in Italia, giovane si aggrappa al treno e perde la vita

Milano-Torino, tragedia ferroviaria: morto un giovane

Tragedia sulla linea ferroviaria Torino-Milano: un giovane ha perso la vita sui binari tra Santhià e Bianzè. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da The social post, “il ragazzo sarebbe stato travolto nel tentativo di prendere l’ultimo treno della serata, partito da Milano e diretto a Torino”. Come riportato da La Stampa, la vittima si trovava alla stazione di Santhià in attesa del convoglio per Torino quando si sarebbe aggrappata all’esterno del treno. Il convoglio è ripartito dopo la sosta a Santhià e ha proseguito per diversi chilometri, fino alla fermata successiva nei pressi della stazione di Bianzè dove è stato lanciato l’allarme.

