“Una tragedia immane”: va a correre, poi si accascia a terra e muore a 29 anni

Una tragedia improvvisa è accaduta nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 12 marzo 2025. Un ragazzo di 29 anni è morto mentre stava facendo jogging. A prestare i primi soccorsi e a chiamare il 118, sono stati le altre persone che si stavano allenando con lui. Quando è arrivato il personale sanitario però, purtroppo ha potuto solo constatarne il decesso.

Tragedia a Santeramo in Colle, 29enne morto mentre faceva jogging

Un ragazzo di 29 anni, Erasmo Larato, è morto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 12 marzo 2025 mentre stava facendo jogging in contrada Denora, a Santeramo in Colle, un paese in provincia di Bari. Il ragazzo non era da solo e subito le persone che si stavano allenando con lui hanno chiamato il 118 e, aspettando l'ambulanza, hanno prestato soccorso. Purtroppo quando è arrivato il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Il messaggio di cordoglio del sindaco

Il sindaco di Santeramo in Colle, Vincenzo Casone, ha voluto ricordare il giovane che ha perso tragicamente la vita durante un allenamento. “Una vita che vola via è sempre causa di sofferenza, perché non si è mai pronti a perdere i propri cari, ma se questo accade ad un giovane di appena 29 anni, si spezza il cuore, perché è una tragedia immane. Sono addolorato per l’improvviso malore che ha colto questo ragazzo mentre era all’aperto a fare sport, sono addolorato per la famiglia. Tutta la comunità si stringe al dolore, esprimendo profondo cordoglio ai familiari del giovane Erasmo. Che riposi in pace”, ha scritto il primo cittadino su Facebook. Quali sono le cause della morte del giovane?

