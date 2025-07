Home | Tour de France, per Pogacar è il quarto trionfo: a Jonathan Milan la Maglia Verde

Il Tour de France 2025 è stato duro e selettivo, e ha registrato molti incidenti e ritiri per malattia. Il continuo variare delle temperature e i percorsi impegnativi hanno messo a dura prova i corridori. In questo scenario, la straordinaria superiorità di Tadej Pogacar è emersa in maniera sempre più evidente: una leadership impossibile da scalfire.

Tour de France, fuga vincente di Groves. Milan maglia verde: è il terzo italiano nella storia https://t.co/GnAzYN3lti pic.twitter.com/qHxD14CA8F — Repubblica Sport (@SportRepubblica) July 26, 2025

La corsa è ormai a un passo dalla conclusione, e il campione sloveno ha dettato legge senza lasciare spazio agli avversari. L’ultima tappa di montagna ha regalato spettacolo, con fughe tentativi ripetuti, ma alla fine non ha fatto che confermare il dominio incontrastato di Pogacar.

Nella ventesima frazione, caratterizzata da una fuga che ha animato la parte centrale della gara, a imporsi è stato Kaden Groves, velocista australiano dell’Alpecin-Deceuninck, alla sua prima vittoria al Tour de France.

Groves ha anticipato in volata Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) e Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step), conquistando così un successo meritato dopo una lunga azione in solitaria. Quarto posto per il migliore degli italiani, Simone Velasco (XDS Astana Team).

La tappa ha visto inizialmente un gruppetto di battistrada che ha animato la corsa, fino all’attacco decisivo di Groves sulla Côte de Longeville, dove ha approfittato di una situazione caotica per involarsi da solo verso il traguardo.

Ma insieme alla giusta celebrazione del talento del fuoriclasse sloveno, dobbiamo registrare una grandissima soddisfazione per il ciclismo italiano. Jonathan Milan, vincitore anche di due tappe, ha conquistato l’ambita Maglia Verde: è la prima volta per un nostro connazionale.

Intanto, in classifica generale, Pogacar mantiene saldamente la maglia gialla con un vantaggio di 4 minuti e 24 secondi su Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) e oltre 11 minuti su Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Domani l’ultima frazione con arrivo a Parigi, dove il Tour chiuderà la sua intensa sfida.

Leggi anche: