Home | Tour de France, O’Connor vince in solitaria a Courchevel: Pogacar devastante

La diciottesima tappa del Tour de France 2025 ha regalato spettacolo sulle Alpi francesi, con la vittoria in solitaria di Ben O’Connor a Courchevel e una nuova accelerata in chiave classifica generale di Tadej Pogacar. Lo sloveno ha guadagnato terreno sul rivale diretto Jonas Vingegaard, portando il vantaggio a 4’26”, consolidando così la sua leadership con la maglia gialla sulle spalle.

Tour de France, arrivo sotto la pioggia: la 18° tappa è di Ben O'Connor https://t.co/EnOgO59bEz. — Loreto Arte (@loretoarte) July 24, 2025

L’australiano O’Connor, scalatore di grande esperienza e già vincitore di tappa in tutti e tre i grandi giri, ha confezionato una prestazione magistrale. A circa 5 km dal traguardo, ha attaccato staccando i compagni di fuga, resistendo alla lunga salita sotto una leggera grandinata.

L’arrivo in solitaria conferma la sua classe e il suo stato di forma. Alle sue spalle, distanziati di oltre un minuto, si sono piazzati Pogacar e Vingegaard, con quest’ultimo staccato di 9 secondi negli ultimi 300 metri e ulteriori 6 secondi di abbuono assegnati a Pogacar.

La tensione tra i due leader della classifica generale si è mantenuta alta per tutta la tappa, ma senza attacchi decisivi prima dell’ultima ascesa. Pogacar e Vingegaard si sono controllati a vicenda, senza concedere spazi, ma lo sloveno ha saputo mettere in chiaro le cose nell’ultimo tratto, consolidando il suo vantaggio complessivo. (continua dopo la foto)

Ottima prova anche per il giovane talento tedesco Florian Lipowitz, che ha mantenuto la maglia bianca di miglior giovane e la terza posizione in classifica generale, distanziando di 22 secondi il connazionale Oscar Onley. Da segnalare inoltre il successo al traguardo volante di Milan, che rafforza così il suo vantaggio nella classifica a punti per la maglia verde, portandosi a +92 su Pogacar.

La diciottesima frazione si è sviluppata su 171,5 km da Vif a Courchevel Col de la Loze, con un finale in salita di oltre 20 km che ha messo a dura prova i protagonisti della corsa. A fare la differenza è stato l’attacco di O’Connor a pochi chilometri dalla vetta, che gli ha permesso di scrivere un’altra pagina importante della sua carriera ciclistica.

Con il vantaggio di 4’26” su Vingegaard e il consolidamento della maglia gialla, Pogacar si avvicina sempre più a una vittoria che sembra quasi scontata, ma la lotta nelle ultime tappe promette ancora emozioni. Il Tour è non è finito, ma lo sloveno ha lanciato un segnale chiaro al rivale danese, confermando ancora una volta la sua supremazia.

Leggi anche: