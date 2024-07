Tour de France, finisce malissimo per Bernard: il gesto che gli costa caro (VIDEO)

La settima tappa del Tour de France ha visto snodarsi una cronometro da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin. A trionfare nella gara è stato Evenepoel, che è riuscito a battere Pogacar nonostante una foratura nel finale. Intanto il francese Julien Bernard ha compiuto un gesto che non è passato inosservato. Quindi la giuria del Tour de France ha multato il ciclista francese con una sanzione di 200 franchi svizzeri (205 euro al cambio) per “comportamento indecoroso e lesivo dello sport”. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Il gesto “inappropriato” di Julien Bernard

Mentre i ciclisti in gara stavano disputando la gara a cronometro del Tour de France, c’è stato un momento che la giuria non ha voluto lasciare impunito. Julien Bernard, mentre le telecamere lo inquadravano, ha rallentato e poi si è fermato per pochi secondi, appena ha visto al bordo della strada sua moglie, con il braccio il loro figlio piccolo. Il tempo di un bacio prima all’una poi all’altro, e Bernard è subito ripartito. Una scena molto tenera, che non ha danneggiato nessuno ma che l’UCI ha punito con una multa per “comportamento inappropriato”. (Continua dopo le foto)

Tour de France, multa a Bernard per aver baciato moglie e figlio

Il gesto di Julien Bernard per i commissari di gara, è stato di danno d’immagine. Il comunicato ufficiale dell’UCI è arrivato a danno del ciclista, multato con un’ammenda di 200 franchi svizzeri (circa 205 euro al cambio) per “comportamento sconveniente o inappropriato durante la corsa e danno all’immagine dello sport”. Il ciclista non si sarebbe dovuto fermare durante la gara, per non ostacolare gli altri partecipanti. Anche se durante il Tour de France è tipico che l’enfant du pays si fermasse per poter abbracciare, per pochi attimi, i propri famigliari e tifosi. Qual è stata la reazione di Bernard alla sanzione?

