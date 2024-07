Calcio. Copa America, Martinez para due rigori e porta l’Argentina in finale. La Copa America (Coppa America) è il campionato continentale di calcio della CONMEBOL, la federazione che raggruppa le nazionali del Sud America. Si tratta del più longevo torneo calcistico per nazionali tuttora disputato che non sia organizzato all’interno di una rassegna polisportiva più ampia, poiché la sua prima edizione risale al 1916 in Argentina. Nelle 48 edizioni disputate fino a oggi, sono otto le nazionali che sono riuscite a vincere il trofeo: quelle più titolate sono l’Uruguay e l’Argentina, con quindici trofei a testa, seguite dal Brasile con nove successi; Cile, Paraguay e Perù vantano due vittorie ciascuno e, infine, Bolivia e Colombia hanno in bacheca una vittoria per parte. Solo Ecuador e Venezuela non hanno ancora vinto il titolo. (Continua a leggere dopo le foto)

L’Argentina è la prima semifinalista della Copa America 2024. L’Albiceleste ha battuto ai rigori l’Ecuador, ottenendo così il passaggio del turno. Nonostante tutto, l’Argentina ha ben poco da salvare da questa partita in cui spicca la scialba prova di capitan Leo Messi che ha fallito clamorosamente il primo rigore della serie con un cucchiaio che si è spento incredibilmente sulla traversa. Per fortuna del 37enne fuoriclasse ex Barça, il Dibu Martinez ha neutralizzato due rigori consecutivi con due splendidi parate, regalando alla Seleccion di Scaloni la semifinale contro la vincente della sfida fra Canada e Venezuela.