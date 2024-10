Tour de France 2025, presentato il percorso: c’è il Tourmalet, meno crono

Il Tour de France 2025 si preannuncia spettacolare, con un percorso vario e impegnativo. Sono previste sei tappe di alta montagna, cinque delle quali con arrivo in salita, due prove a cronometro (una tradizionale e una cronoscalata di 11 km), e numerose opportunità per i velocisti in almeno sette volate per la maglia verde. La corsa partirà da Lille e si concluderà a Parigi con il ritorno dell’arrivo sugli Champs-Élysées.

Prime tappe per velocisti

Le prime tappe saranno dedicate ai velocisti e agli attaccanti, con la prima a Lille e la terza che si concluderà a Dunkerque. La quarta tappa vedrà i primi scontri tra i favoriti, con la salita della Rampe Saint-Hilaire e l’arrivo in leggera pendenza a Rouen. La quinta tappa offrirà la prima cronometro di 33 km a Caen, seguita da due tappe per attacchi a lunga distanza e fughe.

Il 14 luglio, festa nazionale francese, la corsa attraverserà il Massiccio Centrale con una tappa da Ennezat a Le Mont-Dore, che metterà alla prova anche gli uomini di classifica. Dopo un giorno di riposo, si riparte con una tappa da Tolosa con l’impegnativa salita di Pech David, caratterizzata da pendenze al 20%.

Tour de France 2025, Pirenei e Alpi

Nei Pirenei, i corridori affronteranno arrivi in salita come Hautacam e la cronoscalata di 11 km da Loudenvielle a Peyragudes, prima di una tappa epica da Pau a Luchon-Superbagnères che include il Tourmalet, il Col d’Aspin e il Col de Peyresourde. Dopo l’arrivo a Carcassonne e il secondo giorno di riposo, la sfida proseguirà con la sedicesima tappa sul Mont Ventoux.

Il finale del Tour sarà altrettanto spettacolare, con l’arrivo in salita a Courchevel passando per il Col du Glandon e il Col de la Madeleine nella diciottesima tappa, seguito dall’arrivo a La Plagne. La penultima tappa verso Pontarlier rappresenterà l’ultimo test prima della tradizionale chiusura sugli Champs-Élysées, dove i velocisti si contenderanno l’ultimo prestigioso traguardo.

