Totti e Ilary, il retroscena sull’assegno di mantenimento: chi paga di più. In un nuovo articolo pubblicato da Oggi emergono i dettagli del presunto accordo di separazione tra l’ex calciatore della Roma e la conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto…)

Totti e Ilary verso la separazione: cosa si sa

Dopo una lunga ed estenuante battaglia per definire i termini di chiusura del matrimonio naufragato, Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano sempre più vicini a lasciarsi tutto alle spalle. Entrambi sono proiettati verso il futuro e verso una nuova fase di vita nella quale rancori e accuse non trovano più posto, ma il momento non è ancora arrivato. Gli ultimi mesi sono stati segnati dalle varie interviste, dichiarazioni e frecciatine lanciate probabilmente con l’intenzione di potenziare le rispettive narrazioni ed evidenziare le responsabilità della fine della storia.

Eppure, per poter concretizzare il divorzio, un accorto nell’aula di tribunale dovrà essere stato in qualche modo trovato. Secondo quanto riporta Today, nelle prossime udienze verranno ascoltati testimoni chiave chiamati da Totti: Cristiano Iovino, sospettato di un flirt con Blasi, e Alessia Solidani, amica di Ilary, accusata di aver facilitato gli incontri. La scelta del team legale dell’ex bomber punterebbe, pare, a dimostrare le responsabilità di Ilary andando così ad abbassare l’assegno di mantenimento.(Continua a leggere dopo la foto…)

Il retroscena sull’assegno di mantenimento

Secondo quanto riporta il sito Today, il settimanale Oggi ha pubblicato nel nuovo numero in edicola nuovi dettagli e retroscena dell’ultima udienza dove i due si sono ritrovati faccia a faccia, con un particolare riferimento all’addebito della colpa della separazione e all’assegno di mantenimento. Dopo aver seguito tutte le vicende, colpo su colpo, tra Totty e Ilary, il pubblico è piuttosto curioso di capire quale accordo abbia portato alla distensione, per lo meno apparente, dei rapporti tra i due.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva