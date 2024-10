Gossip. Totti e Noemi, brutta sorpresa al rientro da Miami: finisce malissimo – Nella serata di ieri, 28 ottobre 2024, Francesco Totti ha ricevuto il prestigioso Tapiro d’Oro, consegnato dall’inviato Valerio Staffelli. L’ex capitano della Roma ha ricevuto il noto premio satirico di Striscia la Notizia in esclusiva condivisione con la compagna Noemi Bocchi. (Continua a leggere dopo le foto)

Il motivo alla base del Tapiro d’Oro ricevuto da Francesco Totti è legato al recente scandalo che coinvolge l’ex capitano della Roma e la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Nei giorni scorsi, i fotografi della rivista Gente hanno immortalato Totti mentre lasciava un hotel di Roma in compagnia di Jacobelli. In una risposta diretta a una domanda riguardante una presunta relazione con l’ex capitano giallorosso, la giornalista ha confermato la situazione. Poco dopo, Totti è partito per Miami insieme alla compagna Noemi Bocchi, dove ha preso parte a un torneo di padel.

