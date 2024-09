Totò Schillaci, la figlia rompe il silenzio: parole dolorose

Gossip. Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Totò Schillaci, il grande campione, bomber della Nazionale, Messina, Juventus e Inter, che lottava contro un tumore. La camera ardente è stata allestita allo stadio Barbera, dove la città di Palermo rende omaggio al suo eroe. La Figc ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi per onorare la memoria del leggendario attaccante. Su Facebook, Jessica Schillaci, secondogenita dell’ex calciatore scomparso all’età di 59 anni, ha condiviso un commovente pensiero in ricordo del padre. (Continua a leggere dopo le foto)

Totò Schillaci, il doloroso ricordo della figlia Jessica

“Ciao Totò, sarai per sempre nei nostri cuori”. È questo il messaggio che la famiglia di Totò Schillaci, scomparso questa mattina a Palermo, ha condiviso sui social attraverso il profilo ufficiale dell’ex attaccante della Nazionale. La camera ardente sarà allestita all’interno dello stadio Renzo Barbera dalle ore 16 di oggi fino alle 22, e riaprirà domani dalle 7 alle 22, con accesso consentito dal piazzale lato spogliatoi.

Sono ore di profondo dolore per tifosi, sportivi e per tutti coloro che hanno amato e rispettato Totò Schillaci, non solo come campione, ma anche come uomo. La sua famiglia, la moglie Barbara Lombardo e i tre figli, gli è stata vicina fino agli ultimi giorni di vita, accompagnandolo con amore. La figlia Jessica ha voluto ricordarlo con parole commoventi: “Papà stavi giocando l’ultima partita della tua vita, sapevi già che l’avresti persa ma te la sei giocata benissimo”. In mattinata è arrivato anche il messaggio di Giovanni Schillaci, il fratello più piccolo di Totò, che sui social ha scritto: “Ti ho seguito passo per passo. Sei stato un esempio da seguire. Riposa in pace fratello mio. Sei e resterai la leggenda del calcio italiano”.

