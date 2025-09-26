Torres-Ascoli: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Sabato 27 settembre, alle ore 15:00, lo stadio Vanni Sanna di Sassari ospiterà una delle sfide più attese della settima giornata del Girone B di Serie C: Torres contro Ascoli. Un match che promette emozioni e che mette in palio punti pesanti sia per le ambizioni dei sardi, impegnati nella lotta salvezza, sia per i marchigiani, a ridosso delle prime posizioni della classifica. L’analisi che segue offre una panoramica sulle principali statistiche, sulle quote disponibili e sulle curiosità legate a questo confronto.

Due squadre a caccia di conferme con ambizioni differenti

La settima giornata del Girone B vede la Torres tornare tra le mura amiche per affrontare un Ascoli in grande forma. I rossoblù, reduci dalla sconfitta contro la Juventus Next Gen, hanno accumulato cinque partite consecutive senza vittorie dopo il successo nella prima giornata. Questo periodo negativo li vede ora occupare la sedicesima posizione in classifica, la prima utile per i playout, con appena cinque punti frutto di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Nonostante ciò, la distanza dai playoff è di soli tre punti, segnale di un campionato ancora molto equilibrato.

Dall’altra parte, l’Ascoli si presenta forte di una striscia positiva impressionante: terza vittoria consecutiva con il recente 3-0 sul Pineto e sei risultati utili di fila. I marchigiani sono terzi a 14 punti, ad una sola lunghezza dalla coppia di testa composta da Arezzo e Ravenna. In trasferta, i bianconeri hanno conquistato tre vittorie su tre, senza mai subire reti, confermandosi tra le squadre più solide e temibili della categoria.

Analisi delle statistiche: forma, precedenti e rendimento

Le statistiche stagionali evidenziano un netto contrasto tra le due squadre:

Torres : 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 3 sconfitte), 5 gol segnati, 8 subiti.

: 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 3 sconfitte), 5 gol segnati, 8 subiti. Ascoli: 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi), 10 gol all’attivo, nessuno subito.

La Torres ha mostrato difficoltà sia in fase realizzativa che difensiva, con una media di meno di un gol a partita e una difesa che ha concesso molte reti. In casa, i rossoblù hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’Ascoli, invece, vanta una difesa ancora imbattuta e la capacità di colpire con diversi giocatori: 7 marcatori differenti, con Simone D’Uffizi autore di 3 reti, pari all’attaccante della Torres Antonino Musso.

I precedenti tra Torres e Ascoli affondano le radici negli anni Trenta e raccontano una rivalità storica caratterizzata da risultati altalenanti:

Prima Divisione 1931/32: 0-0 all’andata, 1-2 per l’ Ascoli al ritorno.

al ritorno. Stagione 1959/60: doppio successo Torres (1-0 in casa, 2-0 in trasferta).

(1-0 in casa, 2-0 in trasferta). Anni 2000: sfide vivaci con rimonte ed episodi controversi, tra cui la vittoria per 4-2 della Torres nel 2000/01 e pareggi combattuti nelle stagioni successive.

Nel nuovo millennio, le sfide sono spesso state equilibrate, con risultati che hanno sorriso ora all’una ora all’altra formazione.

Le principali quote disponibili per Torres-Ascoli

Le quote offerte dai bookmaker per la sfida tra Torres e Ascoli riflettono la differenza di stato di forma e rendimento delle due squadre. In particolare, gli operatori attribuiscono un leggero favore agli ospiti, considerando la loro imbattibilità difensiva e l’ottimo rendimento esterno.

La vittoria della Torres è quotata generalmente più alta rispetto a quella degli ospiti, vista la posizione in classifica e le difficoltà recenti.

è quotata generalmente più alta rispetto a quella degli ospiti, vista la posizione in classifica e le difficoltà recenti. Il pareggio si mantiene su valori intermedi, mentre il successo dell’Ascoli è tra le opzioni più gettonate, complice la solidità difensiva mostrata in stagione.

Oltre all’esito finale, sono disponibili altre tipologie di quote come il numero di gol totali e i marcatori, con particolare attenzione a D’Uffizi e Musso, entrambi in buona forma.

Tendenze, curiosità numeriche e dati da non perdere

L’Ascoli si distingue come unica squadra del Girone B (e tra i principali campionati professionistici europei) a non aver ancora subito gol. Questo dato conferma la straordinaria organizzazione difensiva della formazione marchigiana.

Alcune curiosità emerse dall’analisi dei dati:

L’ Ascoli ha vinto tutte le trasferte disputate finora senza subire reti.

ha vinto tutte le trasferte disputate finora senza subire reti. Sono 7 i marcatori diversi tra i bianconeri, sinonimo di squadra imprevedibile.

La Torres non vince dalla prima giornata e ha subito 8 reti come altre quattro squadre del girone.

non vince dalla prima giornata e ha subito 8 reti come altre quattro squadre del girone. Sia Musso (Torres) che D’Uffizi (Ascoli) sono tra i migliori realizzatori con 3 reti ciascuno.

Anche il dato relativo ai precedenti storici mostra una rivalità accesa e ricca di episodi, con partite spesso combattute e risultati mai scontati.

La sfida tra Torres e Ascoli si preannuncia dunque ricca di spunti statistici e curiosità, con i marchigiani chiamati a confermare la loro solidità e i sardi desiderosi di invertire il trend negativo. Il confronto tra queste due realtà storiche del calcio italiano continuerà ad alimentare una tradizione fatta di risultati imprevedibili e grande passione sportiva.