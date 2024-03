La partita tra Monza e Torino si è conclusa con la vittoria del Torino per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Sanabria al minuto 69′. Pessina ha ricevuto anche un cartellino rosso al minuto 72′ per somma di ammonizioni. Diverse occasioni sia per Colpani che per Duvan Zapata che però non sono riusciti a trovare la rete.

Tre punti prezioso per il Toro

La partita di calcio si è giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Il Torino (3-4-1-2) schiera Milinkovic-Savic in porta; Tameze, Buongiorno e Rodriguez in difesa; Bellanova, Ricci, Linetty e Lazaro a centrocampo; Vlasic alle spalle di Okereke e Zapata in attacco.

Il Monza (4-2-3-1) risponde con Di Gregorio tra i pali; Birindelli, Izzo, Marì e Carboni in difesa; Pessina e Gagliardini in mediana; Colpani, Maldini e Akpa Akpro sulla trequarti; Djuric unica punta.

L'arbitro della partita è Gianluca Aureliano.

Alessio Zerbin insieme ai compagni del Monza delusi in mezzo al campo (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)

I migliori momenti di Torino-Monza

Colpani tenta subito di sorprendere Milinkovic-Savic con un tiro sul primo palo, ma il portiere serbo è attento e blocca a terra. Il Monza risponde con una serie di azioni pericolose, ma la difesa del Torino regge bene. Colpani ci riprova con un tiro di prima intenzione dal limite dell’area, ma la deviazione di Tameze manda la palla in corner. Il Torino continua a spingere e al 34′, Colpani riceve sulla destra, rientra sul sinistro e calcia a giro verso il secondo palo, ma la sua conclusione viene deviata da Ricci e finisce sul fondo di pochi centimetri. Per il Toro è Zapata a girarsi in area, murato all’ultimo da Izzo.

La ripresa inizia con il Torino che cerca subito di rendersi pericoloso. Colpani crossa per Djuric, ma Milinkovic-Savic è attento e blocca la sfera in uscita alta. Il Monza risponde con Di Gregorio che chiude lo specchio a Zapata. Milinkovic-Savic si supera nuovamente bloccando la conclusione di testa di Carboni. Il Torino non ci sta e ha una doppia occasione: punizione di Rodriguez respinta da Di Gregorio e tiro di Vlasic vicino al secondo palo. Okereke ci prova con il destro sul secondo palo, ma Di Gregorio respinge facilmente.

Raoul Bellanova in progressione lungo la fascia destra dopo il controllo di testa (Photo by Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images)

Il Monza sostituisce Maldini con Mota e Carboni con Pereira. Il Torino risponde con l’ingresso di Sanabria al posto di Okereke. Sanabria trasforma un calcio di rigore concesso per trattenuta di Pessina su Ricci. Pessina viene espulso poco dopo per somma di ammonizioni dopo un intervento scomposto a centrocampo. Di Gregorio ancora protagonista respinge in corner un tiro di Zapata deviato da Caldirola.

Il Torino sostituisce Rodriguez con Masina e Tameze con Lovato. Il Monza sostituisce Colpani con Carboni, Akpa Akpro con Caldirola e Birindelli con Zerbin. L’arbitro concede cinque minuti di extra time nei quli Sanabria sfiora il raddoppio da facile posizione ma conclude debolmente. La partita si conclude con la vittoria del Torino sul Monza per 1-0, grazie al rigore trasformato da Sanabria.

I prossimi appuntamenti di Torino e Monza

Dopo la partita, il Torino è passato dall’undicesimo al nono posto in classifica, mentre il Monza è passato dal decimo all’undicesimo posto.

Prossime partite del Torino:

– 6 aprile contro l’Empoli a Empoli (Serie A)

– 13 aprile contro la Juventus a Torino (Serie A)

– 21 aprile contro il Frosinone a Torino (Serie A)

Prossime partite del Monza:

– 7 aprile contro il Napoli a Monza (Serie A)

– 13 aprile contro il Bologna a Bologna (Serie A)

– 21 aprile contro l’Atalanta a Monza (Serie A)

Tabellino della gara

Marcatori: 24’ st rig. Sanabria (T)

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze (37’ st Lovato), Buongiorno, Rodriguez (37’ st Masina); Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Okereke (17’ st Sanabria), Zapata. All.: Juric

Monza (4-3-2-1): Di Gregorio; Birindelli (32’ st Zerbin), Izzo, Marì, A. Carboni (11’ st Pereira); Gagliardini, Akpa Akpro (25’ st Caldirola), Pessina; Maldini (11’ st Mota), Colpani (25’ st V. Carboni); Djuric. All.: Palladino

