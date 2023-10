Bruttissime notizie per il difensore del Torino Perr Schuurs dopo gli esami strumentali successivi all’infortunio che l’ha costretto a lasciare il manto erboso nel match disputato questa settimana contro l’Inter: per il centrale olandese è lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e a breve si sottoporrà ad intervento chirurgico.

Un gravissimo colpo per le ambizioni del Torino che perde per il resto della stagione, 9 mesi i tempi di recupero previsti, il proprio leader difensivo insieme a Buongiorno. Schuurs si era accasciato in lacrime nel corso della gara contro l’Inter disputato allo stadio Olimpico di Torino in seguito ad un contrasto con il nerazzurro Barella. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Schuurs in lacrime prima di essere trasportato fuori dal campo in Barella in seguito ad un infortunio

Barella: prima proteste e poi le scuse

Come evidenziato dalle telecamere di DAZN Nicolò Barella, ammonito nell’occasione per proteste, dopo aver sbollito la rabbia si è più volte rivolto alla panchina granata cercando di sincerarsi con Juric riguardo alle condizioni dell’avversario uscito trasportato dallo staff medico del Torino: “Mister, non l’ho fatto apposta, mi dispiace” ha detto il centrocampista nerazzurro.

Giovedì l’operazione

Per Schuurs nella giornata di oggi è prevista la visita da parte del chirurgo che dovrebbe fissare l’operazione al ginocchio sinistro nella giornata di giovedì. La conferma della lesione del legamento crociato anteriore chiude di fatto la stagione del centrale olandese che tornerà a disposizione di Juric solo dall’annata 2024/25.