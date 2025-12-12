Torino-Cremonese: statistiche, quote e trend della sfida

La partita tra Torino e Cremonese, in programma sabato 13 dicembre alle ore 15:00 presso lo Stadio Olimpico di Torino, rappresenta un crocevia importante della quindicesima giornata di Serie A 2025/26. I granata, attualmente a metà classifica, cercano continuità e punti preziosi per restare nella parte sinistra della graduatoria, mentre i grigiorossi, invischiati nella lotta per la salvezza, puntano a sorprendere in trasferta e a invertire la tendenza lontano da casa.

Analisi dell’evento: motivazioni e contesto della sfida

Il confronto tra Torino e Cremonese si inserisce in un momento cruciale della stagione per entrambe le formazioni. Da una parte, la squadra allenata da Baroni vuole sfruttare il fattore campo e il rientro di alcuni elementi chiave come Simeone e Ismajli per rafforzare la propria posizione. Dall’altra parte, la compagine guidata da Nicola, con importanti recuperi come quello di Pezzella, cerca punti fondamentali in chiave salvezza. Il rientro di alcuni titolari potrebbe influenzare significativamente l’assetto tattico delle due squadre, con il Torino che dovrebbe schierarsi con un modulo equilibrato capace di sostenere sia la fase offensiva sia quella difensiva, mentre la Cremonese è pronta a ripartire in contropiede sfruttando la velocità dei propri attaccanti.

Forma attuale e confronto diretto: analisi delle statistiche recenti

Le statistiche recenti evidenziano una situazione di forma altalenante per entrambe le squadre, ma con il Torino leggermente più solido nelle ultime uscite:

Torino : 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato

: 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato Cremonese: 2 vittorie, 3 sconfitte nelle ultime 5 gare

Nel confronto diretto più recente, il Torino ha spesso avuto la meglio tra le mura amiche, ma la Cremonese ha dimostrato capacità di mettere in difficoltà anche avversari più quotati. L’analisi delle statistiche di rendimento evidenzia come la squadra granata abbia segnato meno di quanto prodotto in termini di occasioni, mentre la Cremonese ha capitalizzato al meglio le occasioni soprattutto contro squadre di pari livello.

I protagonisti: giocatori chiave e numeri individuali

Tra i giocatori da tenere d’occhio, spiccano alcuni nomi che stanno lasciando il segno in questa stagione:

Nikola Vlašić ( Torino ): 14 presenze, 2 gol e 2 assist

( ): 14 presenze, 2 gol e 2 assist Ché Adams ( Torino ): 3 reti in 13 presenze, spesso decisivo dalla panchina

( ): 3 reti in 13 presenze, spesso decisivo dalla panchina Federico Bonazzoli ( Cremonese ): 5 reti in 11 presenze, miglior marcatore della squadra

( ): 5 reti in 11 presenze, miglior marcatore della squadra Jamie Vardy (Cremonese): 4 gol in 10 presenze, grande esperienza internazionale

Questi giocatori rappresentano le principali minacce offensive delle rispettive squadre e potrebbero essere decisivi anche in questa sfida, sia per la capacità di finalizzare che di creare occasioni per i compagni.

Quote principali dei bookmaker: Torino favorito in casa

I principali operatori delle scommesse, tra cui William Hill e Bet365, vedono il Torino come favorito per la vittoria. Le quote attualmente disponibili riflettono una fiducia maggiore nei confronti dei granata, soprattutto per il fattore campo e la rosa più profonda:

Vittoria Torino : quota intorno a 1.60

: quota intorno a 1.60 Pareggio: quota circa 3.80

Vittoria Cremonese: quota superiore a 5.00

Le differenze tra le quote rispecchiano i diversi obiettivi stagionali e la recente tendenza delle due squadre, con la Cremonese chiamata a un’impresa lontano da casa.

Tendenze e curiosità numeriche: focus su rendimento e trend

Alcuni dati interessanti emergono dall’analisi delle statistiche stagionali:

Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in 3 delle ultime 6 gare casalinghe

ha mantenuto la porta inviolata in 3 delle ultime 6 gare casalinghe La Cremonese ha segnato almeno un gol in 7 delle ultime 8 trasferte

ha segnato almeno un gol in 7 delle ultime 8 trasferte Entrambe le squadre hanno subito gol in oltre il 60% delle rispettive partite

Queste tendenze suggeriscono un incontro potenzialmente aperto e con diverse occasioni da entrambe le parti, anche se la solidità difensiva del Torino potrebbe rivelarsi determinante nei momenti chiave.

In conclusione, Torino–Cremonese si profila come una sfida equilibrata e ricca di spunti sia dal punto di vista statistico che delle quote. I granata cercano conferme, mentre i grigiorossi puntano a sovvertire il pronostico. Le statistiche e le tendenze recenti delineano un match dove ogni dettaglio può fare la differenza.