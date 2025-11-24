Torino-Como: statistiche, curiosità e quote aggiornate Serie A

Torino e Como si sfidano nella 12a giornata della Serie A 2025-26, in programma lunedì 24 novembre alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. L’incontro assume un peso specifico notevole sia per i granata, attualmente a metà classifica e in cerca di maggiore continuità, sia per i lariani, sorprendentemente in corsa per le posizioni europee. Analizziamo nel dettaglio statistiche, rendimento e le principali quote disponibili per questo match atteso.

Focus sull’evento: Torino-Como e la corsa europea

Lunedì 24 novembre 2025 il campionato italiano propone un confronto di grande interesse tra Torino e Como. I padroni di casa, undicesimi in classifica con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte), affrontano una delle rivelazioni della stagione: il Como, settimo a quota 18 (4 vittorie, 6 pareggi, 1 sola sconfitta). Il match rappresenta un test importante per entrambe: da un lato, il Torino cerca di consolidare la propria solidità difensiva e ritrovare incisività offensiva; dall’altro, il Como vuole confermare il suo percorso positivo, puntando a restare nelle zone alte della classifica. Le assenze pesano su entrambe le formazioni, con giocatori chiave fuori causa per infortunio come Schuurs e Simeone tra i padroni di casa, e Sergi Roberto e Goldaniga tra gli ospiti.

Comparazione statistiche: forma recente e precedenti storici

Guardando ai dati più recenti e alla storia degli scontri diretti, emergono diversi spunti interessanti:

Il Torino ha raccolto 9 punti nelle ultime 5 partite, frutto di due vittorie casalinghe e tre pareggi.

ha raccolto 9 punti nelle ultime 5 partite, frutto di due vittorie casalinghe e tre pareggi. Il Como è imbattuto da cinque gare, con due successi e tre pareggi, mantenendo un equilibrio notevole anche contro avversari di spessore.

è imbattuto da cinque gare, con due successi e tre pareggi, mantenendo un equilibrio notevole anche contro avversari di spessore. Nei 28 precedenti in Serie A, il Torino ha ottenuto 14 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte contro i lariani.

ha ottenuto 14 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte contro i lariani. Al Grande Torino, i granata sono imbattuti in 13 delle ultime 14 sfide con il Como. L’unica vittoria esterna dei lombardi risale al 1986.

Entrambe le squadre vantano una striscia positiva: il Torino è reduce da sei risultati utili consecutivi, mentre il Como non perde in campionato da nove turni, con tre pareggi consecutivi in trasferta e due clean sheet fuori casa.

Rendimento stagionale a confronto: numeri chiave e protagonisti

Analizzando i dati statistici della stagione, vengono evidenziate alcune differenze e similitudini tra Torino e Como:

Torino Como Punti 14 18 Vittorie 3 4 Pareggi 5 6 Sconfitte 3 1 Gol fatti 10 12 Gol subiti 16 6 Possesso palla (%) 42,7 60,1 Tiri totali 90 107 Tiri nello specchio 45 50 Clean sheet 5 5

I dati evidenziano un Como più propositivo e attento in fase difensiva (solo 6 reti subite), mentre il Torino si affida maggiormente alla compattezza e al gioco di squadra. Tra i singoli spiccano Simeone (Torino) e Paz (Como), entrambi con 4 gol all’attivo, e Butez (Como) protagonista con diversi clean sheet.

Quote principali e mercati disponibili per Torino-Como

Le principali agenzie di scommesse propongono quote equilibrate per questo incontro, segno di una sfida aperta e difficile da decifrare. Generalmente, la vittoria del Torino viene quotata leggermente da favorita rispetto al successo del Como, mentre il pareggio resta una soluzione tutt’altro che remota considerando la tendenza recente di entrambe le formazioni.

Vittoria Torino : quota media tra 2.00 e 2.40

: quota media tra 2.00 e 2.40 Pareggio: quota tra 3.00 e 3.40

Vittoria Como: quota tra 3.20 e 3.60

Altri mercati apprezzati dagli scommettitori includono l’Under/Over 2.5 gol (Under favorito visto l’andamento difensivo delle due squadre) e il mercato “Entrambe le squadre a segno”, che riflette l’equilibrio e la solidità delle retroguardie.

Tendenze, curiosità e numeri da non perdere

Le statistiche e alcune curiosità aggiungono fascino al match di lunedì:

Il Torino è tra le squadre che pareggiano di più dalla scorsa stagione.

è tra le squadre che pareggiano di più dalla scorsa stagione. Il Como vanta uno dei più bassi PPDA (pressione difensiva) d’Europa: pressing feroce e grande attenzione tattica.

vanta uno dei più bassi PPDA (pressione difensiva) d’Europa: pressing feroce e grande attenzione tattica. I lariani inseguono una striscia di imbattibilità in doppia cifra, come non accadeva dal 1986.

Nei confronti diretti, il Como ha vinto l’ultimo match per 1-0 e sogna di replicare il successo dopo oltre 70 anni.

ha vinto l’ultimo match per 1-0 e sogna di replicare il successo dopo oltre 70 anni. Entrambe le squadre hanno mantenuto la porta inviolata in 5 occasioni su 11.

Da segnalare anche la direzione arbitrale: il signor Kevin Bonacina ha una media di 5 cartellini a partita, ma finora nessun rigore assegnato in questa stagione.

La sfida tra Torino e Como si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni intenzionate a proseguire il proprio percorso positivo. I dati e le quote suggeriscono una gara giocata sui dettagli, dove solidità difensiva e capacità di sfruttare le occasioni potrebbero risultare determinanti per il risultato finale.