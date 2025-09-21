Torino-Atalanta: statistiche, curiosità e quote aggiornate

La Serie A si prepara a vivere uno degli incontri più interessanti della quarta giornata: Torino e Atalanta si sfidano domenica 21 settembre 2025 alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La partita rappresenta non solo un importante banco di prova per entrambe le squadre, ma anche il ritorno di Ivan Juric nello stadio che lo ha visto protagonista in passato. Con entrambe le squadre desiderose di confermare i recenti segnali di crescita, la sfida si preannuncia equilibrata e ricca di spunti statistici.

Torino e Atalanta a confronto: forma recente e contesto

Il Torino arriva a questo appuntamento dopo un inizio di stagione piuttosto altalenante. La pesante sconfitta per 5-0 contro l’Inter aveva acceso i riflettori sulle difficoltà di adattamento al nuovo corso tecnico di Marco Baroni; tuttavia, le successive partite hanno restituito fiducia all’ambiente granata. In particolare, la squadra piemontese ha ottenuto risultati positivi contro Fiorentina e Roma, mantenendo la porta inviolata e mostrando solidità difensiva, con il nuovo innesto Giovanni Simeone subito a segno. Ora, davanti al pubblico di casa, il Torino cerca conferme e continuità contro un avversario ostico.

L’Atalanta, guidata da Juric, ha avuto a sua volta un percorso con luci e ombre: dopo i pareggi contro Pisa e Parma, i bergamaschi hanno ritrovato la vittoria con un convincente 4-0 sul Lecce, salvo poi incassare una sconfitta pesante a Parigi in Europa. Diverse assenze condizionano le scelte del tecnico, che dovrà fare a meno di pedine fondamentali come Ederson, Scamacca, Scalvini e De Ketelaere. La necessità di tornare a vincere in campionato rende la trasferta torinese particolarmente delicata.

Precedenti e statistiche: il bilancio degli scontri diretti

La storia degli incontri tra Torino e Atalanta è ricca di confronti equilibrati, con un bilancio favorevole ai granata quando si gioca in Piemonte. Ecco alcuni dati rilevanti:

Negli ultimi incroci casalinghi in Serie A , il Torino conta 28 vittorie contro le 10 dell’ Atalanta .

, il conta 28 vittorie contro le 10 dell’ . L’ultimo successo interno dei granata risale ad aprile, con gol decisivi di Zappacosta e Zapata , mentre Sanabria siglò il gol del pareggio temporaneo.

e , mentre siglò il gol del pareggio temporaneo. Un anno fa, il Torino si impose di misura: Retegui sbloccò il risultato, Ilic pareggiò e Adams regalò la vittoria ai padroni di casa.

Questi numeri sottolineano come la sfida all’Olimpico sia spesso favorevole ai piemontesi, ma la tendenza recente mostra come entrambe le squadre siano in grado di sorprendere.

Quote aggiornate: i valori dei mercati principali

Le principali agenzie di scommesse, come Snai, attribuiscono all’Atalanta un leggero favore nei pronostici pre-partita. Analizzando le quote principali:

Esito Quota Vittoria Torino (1) 3,50 Pareggio (X) 3,40 Vittoria Atalanta (2) 2,05

Queste valutazioni indicano una sfida tutt’altro che scontata: se la quota per il successo bergamasco è la più bassa, il valore per una vittoria del Torino è comunque interessante, mentre il pareggio si posiziona a metà strada. Le oscillazioni delle quote riflettono l’incertezza e il buon momento di entrambe le formazioni.

Tendenze e curiosità numeriche: dati da non sottovalutare

Alcuni elementi statistici e tendenze recenti meritano attenzione:

Il Torino ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato.

ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato. L’ Atalanta è reduce da una prestazione offensiva brillante contro il Lecce , ma fuori casa ha incontrato più difficoltà.

è reduce da una prestazione offensiva brillante contro il , ma fuori casa ha incontrato più difficoltà. La presenza di diversi ex in campo, come Bellanova e Juric , aggiunge pepe a una sfida già sentita.

e , aggiunge pepe a una sfida già sentita. Entrambe le squadre sono ancora alla ricerca della migliore condizione, ma i segnali delle ultime settimane sono positivi.

L’incontro tra Torino e Atalanta si preannuncia quindi come uno dei più equilibrati e ricchi di spunti della giornata di Serie A. I dati e le quote aggiornate confermano la difficoltà di individuare un chiaro favorito, in una sfida che potrebbe essere decisa da episodi e dettagli tecnici.