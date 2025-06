Con l’avvicinarsi del calciomercato estivo, gli occhi di tifosi e addetti ai lavori sono puntati sul mercato. L’estate 2025 si preannuncia infuocata non solo per gli affari milionari, ma anche per la lista di svincolati di lusso pronti a cambiare maglia a parametro zero. Sono tanti i campioni in scadenza di contratto che, a partire da luglio, saranno liberi di firmare con chiunque. E tra questi ci sono alcuni nomi di primissimo livello: veterani affermati, stelle ancora nel pieno della carriera e talenti in cerca di rilancio. Per i club alla ricerca di rinforzi senza dover investire cifre astronomiche nei cartellini, questi giocatori rappresentano occasioni d’oro. La concorrenza è già ovviamente altissima, e a fare la differenza saranno progetto tecnico, ingaggio e ambizioni. Abbiamo selezionato i 5 nomi più interessanti tra gli svincolati di quest’anno, la nostra Top 5 dei parametri zero più ambiti dell’estate 2025. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Trent Alexander-Arnold

Tra i nomi più altisonanti della lista dei top svincolati dell’estate 2025 non può mancare quello di Trent Alexander-Arnold, protagonista di un addio che ha commosso il mondo del calcio. Dopo 20 anni trascorsi al Liverpool, club in cui è cresciuto e si è affermato come uno dei terzini più completi e influenti del panorama internazionale, l’inglese ha scelto di voltare pagina. La sua decisione, maturata con grande consapevolezza e annunciata in un video emozionale pubblicato sui social, ha colpito profondamente i tifosi dei Reds.

Nonostante il contratto fosse in scadenza il 30 giugno, il Real Madrid ha anticipato i tempi, pagando 10 milioni di euro per assicurarselo già dal 1° giugno: una cifra simbolica per garantirsi la sua presenza al Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno. A 26 anni, Alexander-Arnold porta con sé un palmarès di nove titoli con il Liverpool e una serie di riconoscimenti individuali che ne testimoniano la qualità. Il suo passaggio alla Casa Blanca apre un nuovo capitolo in una carriera già ricca di traguardi, confermandolo come uno dei colpi più prestigiosi tra gli svincolati dell’estate.

Jonathan David

Dopo cinque stagioni al Lille, coronate da 109 gol in 232 presenze e uno storico titolo di Ligue 1 nel 2021, Jonathan David ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, aprendo le porte a un trasferimento a parametro zero. Classe 2000, David ha chiuso la stagione 2024/2025 con numeri da fuoriclasse: 25 reti e 12 assist complessivi, impreziositi da prestazioni decisive anche in Champions League, dove ha colpito squadre del calibro di Real Madrid e Juventus. L’annuncio ufficiale della sua partenza, accompagnato da un messaggio di ringraziamento carico di emozione, ha scatenato una vera e propria corsa al suo cartellino.

In Italia, Napoli, Inter e Juventus lo seguono con grande attenzione: i partenopei avrebbero già presentato l’offerta più alta, mentre i nerazzurri puntano su un contratto quinquennale da 4,5 milioni più bonus. In Premier League, il West Ham sembra intenzionato a fare sul serio, proponendogli un ruolo da leader nel nuovo progetto di Graham Potter. Occhio anche al Barcellona, che potrebbe inserirsi in caso di addio a Lewandowski. La scelta di David, oltre a cambiare il destino di uno dei migliori attaccanti europei sul mercato, rischia di ridisegnare le strategie offensive di mezza Europa.

Leroy Sané

Tra i nomi più caldi tra gli svincolati di lusso di questa estate, spicca senza dubbio quello di Leroy Sané. L’ala tedesca, a un passo dal rinnovo con il Bayern Monaco, ha improvvisamente interrotto il dialogo con il club bavarese dopo aver rifiutato l’offerta da 10 milioni fissi più 5 di bonus. Il passaggio sotto la procura dell’esperto Pini Zahavi – figura nota per trattative aggressive – ha acceso il campanello d’allarme a Säbener Straße. Nonostante Sané abbia più volte ribadito la volontà di restare, pretende un contratto in linea con il suo status e, soprattutto, con le sue aspettative economiche.

Il Bayern, impegnato su altri fronti come l’acquisto di Wirtz e l’accordo imminente con Jonathan Tah, non sembra disposto ad alzare l’offerta, aprendo di fatto le porte a un clamoroso addio. Le opzioni non mancano: il Tottenham, fresco vincitore dell’Europa League, è in pole, forte dell’attrattiva della Premier League e della vita londinese, tanto amata da Sané e dalla sua famiglia. Più defilati il Napoli, che sogna il colpo mediatico per accontentare Conte, e il Galatasaray, che però difficilmente potrà competere in termini di prestigio. Occhio anche ad Arsenal e Chelsea, pronti a inserirsi in extremis. Il futuro di Sané è ancora un rebus, ma una cosa è certa: a parametro zero, è una delle occasioni più ghiotte del mercato.

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne è il nome caldo di questo inizio di calciomercato estivo. Dopo dieci anni da leggenda al Manchester City, 421 partite, 108 gol e una bacheca stracolma di trofei — tra cui Premier League, coppe nazionali e la tanto attesa Champions League — il fuoriclasse belga è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. A parametro zero, senza alcun cartellino da pagare, si profila un’operazione clamorosa: De Bruyne al Napoli.

Manca solo l’ufficialità, ma i segnali sono ormai inequivocabili. Il presidente De Laurentiis, galvanizzato dalla conferma di Antonio Conte in panchina, ha ammesso pubblicamente un contatto diretto con il giocatore e la sua famiglia, mentre il DS Giovanni Manna ha confermato che “siamo vicini“, lasciando intendere che l’accordo è già nei dettagli finali. Il belga avrebbe già acquistato una villa a Posillipo, e il Napoli sarebbe pronto a blindarlo con un biennale da 5,5 milioni l’anno più un bonus alla firma da dieci milioni, per un totale che oscilla tra i 20 e i 25 milioni complessivi. Un investimento da top club per un talento generazionale, che rappresenterebbe il colpo più iconico dagli anni di Maradona.

Tyrick Mithcell

Un nome che sta iniziando a circolare con sempre maggiore insistenza è quello di Tyrick Mitchell, terzino sinistro del Crystal Palace. Il suo contratto scadrà a giugno e, salvo rinnovi dell’ultima ora, il 25enne inglese potrà accasarsi a parametro zero, attirando l’attenzione di diversi club europei. Il Marsiglia, secondo La Provence, starebbe valutando il suo profilo per rinforzare la fascia sinistra, un ruolo in cui nessuno ha ancora convinto davvero. Nonostante un rendimento offensivo modesto (5 assist in 44 presenze), Mitchell offre garanzie difensive e una continuità fisica importante: è da anni un titolare fisso in Premier League e non subisce infortuni da tempo.

Il suo valore di mercato, stimato attorno ai 25 milioni di euro, rende l’operazione ancor più allettante considerando che sarebbe a costo zero. Tuttavia, non mancano i dubbi: il giocatore non ha mai disputato competizioni europee e il salto di livello non è scontato. Sullo sfondo, anche il Milan osserva con attenzione, pronto a fare un’offerta concreta nel caso in cui Theo Hernandez lasci Milano. Il Crystal Palace, dal canto suo, cercherà fino all’ultimo di trattenerlo, consapevole della sua importanza tattica e della difficoltà di trovare un sostituto all’altezza senza investimenti pesanti.

