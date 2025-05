Pronostico prossimo allenatore Lazio: statistiche e quote aggiornate

La Lazio si prepara a voltare pagina dopo una stagione deludente, culminata con la mancata qualificazione alle coppe europee. L’attenzione ora è tutta rivolta alla scelta del nuovo allenatore, tema caldo che scuote tifosi e addetti ai lavori. Le principali agenzie di scommesse hanno già pubblicato le loro quote, offrendo un quadro chiaro sui tecnici in lizza per la panchina biancoceleste. Vediamo quali sono i nomi favoriti secondo gli esperti e come si stanno muovendo le percentuali di preferenza tra i bookmaker.

Le quote e i candidati per la panchina della Lazio: Sarri in pole

La successione in casa Lazio è tra gli argomenti più discussi di questa fase di mercato estivo. Secondo le quote dei principali operatori, la soluzione più probabile appare il ritorno di Maurizio Sarri, già alla guida dei biancocelesti tra il 2021 e il 2024. Il tecnico toscano, reduce da una separazione consensuale, avrebbe chiesto garanzie precise sul mercato per accettare nuovamente la sfida. I bookmaker sono convinti della possibilità di un suo ritorno: tra le quote più basse troviamo 1.60 su Goldbet e addirittura 1.40 su Snai e Sisal, numeri che sottolineano la fiducia degli operatori nella fumata bianca.

Sarri (favorito): quota tra 1.40 e 1.60

(favorito): quota tra 1.40 e 1.60 Conceiçao (seconda scelta): quota tra 3.50 e 4.00

(seconda scelta): quota tra 3.50 e 4.00 Palladino (outsider): quota tra 4.00 e 6.00

(outsider): quota tra 4.00 e 6.00 Farioli e Vieira: ipotesi più complicate

Alle spalle di Sarri, si fa strada il nome di Sergio Conceiçao, tecnico portoghese che si è appena liberato dal Milan. Le sue quote oscillano tra 3.50 e 4.00, posizionandolo come principale alternativa. Più staccato Palladino, proposto a quote comprese fra 4.00 e 6.00, mentre le opzioni Francesco Farioli e Patrick Vieira risultano oggi meno percorribili, anche a causa dei rispettivi contratti in essere con il Genoa.

Allenatore Quote minime Quote massime Sarri 1.40 1.60 Conceiçao 3.50 4.00 Palladino 4.00 6.00 Farioli – – Vieira – –

La scelta definitiva dipenderà anche dalle strategie societarie e dalle risposte del mercato. L’attesa è alta e l’esito potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

La Lazio vive una fase di transizione fondamentale e la nomina del nuovo tecnico sarà il primo passo di un nuovo ciclo. Le quote dei bookmaker vedono Maurizio Sarri come chiaro favorito, seguito da Sergio Conceiçao e Palladino. Gli appassionati possono seguire da vicino questa evoluzione, confrontando le proposte degli operatori per restare sempre aggiornati sulle novità di mercato.