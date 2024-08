Todibo Juventus a rischio: si è inserito il West Ham. La Juventus potrebbe perdere Jean-Clair Todibo, con il Nizza che ha accettato un’offerta di 40 milioni di euro dal West Ham. Secondo Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, il dirigente del club inglese Tim Steidten è volato in Francia per definire un accordo con il club transalpino: un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 40 milioni di euro, superiore di circa 10 milioni rispetto alla proposta della Juventus, più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

🚨⚒️ EXCLUSIVE: West Ham director Tim Steidten travels to Nice as #WHUFC are hijacking Jean-Clair Todibo deal!



Juventus in talks for weeks but no green light from Nice.



Agreement West Ham-Nice now DONE for €40m plus sell-on clause.



West Ham trying to book medical on Friday! pic.twitter.com/a9M2vgfb1i