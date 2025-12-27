Tinet-Cantù: statistiche, numeri chiave e quote aggiornate

Serie A2 Credem Banca si prepara a vivere una delle sue sfide più interessanti nella giornata di domenica 28 dicembre alle ore 17:30, quando al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate andrà in scena l’incontro tra Tinet e Libertas Cantù. Un duello che, almeno sulla carta, rappresenta il classico “testacoda”: prima contro ultima in classifica. Tuttavia, come spesso accade in questa categoria, le insidie non mancano e ogni previsione può essere ribaltata dall’andamento della gara e dai numeri dei protagonisti in campo.

Una sfida tra estremi della classifica che nasconde insidie

Nonostante il divario di punti fra Tinet e Libertas Cantù, la gara si preannuncia tutt’altro che scontata. Il campionato di Serie A2 Credem Banca è noto per l’equilibrio e la capacità delle squadre di sorprendere in ogni turno. Proprio Cantù, nell’ultima giornata, ha firmato un’impresa superando in trasferta Brescia, una delle principali candidate alla promozione. Questo risultato ha dato nuova energia e fiducia ai lombardi, che ora cercano continuità davanti al pubblico di casa. Per Tinet, l’approccio alla gara è meticoloso: la squadra vuole confermare la propria leadership ma è consapevole delle insidie che il match può nascondere. Le dichiarazioni degli allenatori e dei giocatori sottolineano la volontà di imporre il proprio gioco, ma senza sottovalutare un avversario motivato e rinvigorito dai recenti successi.

Analisi delle statistiche: forma e precedenti tra le due squadre

Dal punto di vista statistico, la sfida tra Tinet e Cantù offre diversi spunti d’interesse. Gli ultimi otto scontri diretti sono perfettamente in equilibrio, con quattro vittorie per parte. Tuttavia, nella scorsa stagione la Tinet è riuscita ad aggiudicarsi entrambe le gare.

Ultimi 8 precedenti: 4 vittorie Tinet , 4 vittorie Cantù

, 4 vittorie Ultima stagione: doppia vittoria Tinet

Per quanto riguarda la forma attuale, Cantù può contare sulla freschezza di una delle rose più giovani del torneo e su un gruppo motivato, rinforzato da una vittoria importante nel derby lombardo. Tinet, invece, continua a mostrare solidità, sia in fase di battuta che a muro, come dimostrato nell’ultimo incontro contro Ravenna.

Rendimento individuale: i protagonisti in campo

Le classifiche individuali mettono in luce diversi giocatori di spicco:

Gaetano Penna (opposto Cantù): 4° tra i top scorer con 203 punti

(opposto Cantù): 4° tra i top scorer con 203 punti Kristian Gamba (Tinet): 9° con 174 punti, pur avendo disputato 7 set in meno

(Tinet): 9° con 174 punti, pur avendo disputato 7 set in meno Terpin (Tinet): 2° per efficienza in attacco

(Tinet): 2° per efficienza in attacco Ernastowicz (Tinet): 4° per efficienza in attacco, tra i migliori anche in battuta

(Tinet): 4° per efficienza in attacco, tra i migliori anche in battuta Benedicenti (Tinet): top in ricezioni perfette

(Tinet): top in ricezioni perfette Meschiari (Cantù): protagonista dell’ultimo derby vinto

La presenza di ex come Alessio Alberini e Kristian Gamba aggiunge ulteriore interesse, con il palleggiatore veneto pronto a raggiungere le 200 presenze in Serie A.

Quote principali e scenario dei mercati disponibili

Il confronto tra prima e ultima in classifica si riflette anche nei mercati delle quote, che vedono la Tinet favorita per la vittoria finale. Tuttavia, gli operatori sottolineano come il recente exploit di Cantù possa influire sulle valutazioni pre-partita, suggerendo cautela nell’interpretazione dei numeri. Le quote principali, di solito disponibili per questo tipo di evento, includono:

Vittoria secca ( 1X2 )

) Punteggio esatto dei set

Under/Over punti totali

La storia recente e la solidità difensiva di Tinet la rendono favorita, ma il momento positivo di Cantù e il fattore campo possono essere elementi da non trascurare nella lettura delle quote aggiornate.

Curiosità numeriche e tendenze del match

Tra le curiosità statistiche, va sottolineato che:

La Tinet ha vinto con ampio margine gli ultimi scontri diretti

ha vinto con ampio margine gli ultimi scontri diretti Cantù è reduce da una vittoria esterna nel derby, che mancava da tempo

è reduce da una vittoria esterna nel derby, che mancava da tempo Molti dei giovani in campo si sono già messi in mostra nei campionati giovanili e nelle selezioni nazionali

Questi elementi contribuiscono a rendere la sfida particolarmente aperta e interessante dal punto di vista statistico, con molti protagonisti in cerca di conferme o di nuovi record personali.

In conclusione, il match tra Tinet e Libertas Cantù rappresenta molto più di un semplice testa-coda: dietro i numeri e le quote si nascondono storie di crescita, motivazioni e la voglia di sorprendere. Gli appassionati di Serie A2 Credem Banca possono aspettarsi un incontro combattuto e ricco di spunti, sia in chiave statistica che per l’andamento della classifica generale.