Thiago Motta alza la voce e chiede rinforzi per il Bologna

Thiago Motta fa una sfuriata in diretta davanti ai giornalisti. Il tecnico è deluso del mercato del Bologna e non vuole la cessione di Arnautovic. Poi il chiarimento con la società rossoblu che promette l’arrivo di nuovi acquisti per rafforzare la rosa.

Thiago Motta contro la società

Un Thiago Motta piuttosto infuriato si è lasciato andare davanti ai giornalisti per contestare il mercato del suo Bologna. Le amichevoli estive hanno confermato le lacune nella rosa e il mister sta continuando invano a chiedere rinforzi. “Ad oggi non siamo in grado di competere in Serie A. La squadra ha ragazzi fantastici ma che hanno bisogno di entusiasmo in più, uno stimolo in più, qualità e concorrenza in più. Siamo tutti consapevoli che per migliorare dobbiamo investire” ha dichiarato il mister a Radio Nettuno. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Ballo-Touré obiettivo per la fascia sinistra (Photo by Pier Marco Tacca/AC Milan via Getty Images)

Chiarimento con la dirigenza

Nelle ore successive è arrivato il chiarimento con la dirigenza del Bologna. Thiago Motta ha anche minacciato le dimissioni se non arriveranno i giusti profili per la sua squadra. L’ex Inter è convinto che ad oggi non ci siano le risorse per puntare alla salvezza nella prossima stagione. Vuole un terzino sinistro, con Ballo Touré in cima alla lista, e ha chiesto di non smembrare il gruppo con le cessioni di Arnautovic e Dominguez. Tuttavia è probabile che almeno uno dei due possa partire: l’attaccante piace alla Roma, mentre il centrocampista potrebbe finire al Milan al posto di Krunic.

