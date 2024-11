Nel salotto de La Vita in Diretta si è parlato di uno dei gossip più caldi delle ultime settimane e che riguarda Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, nei giorni scorsi, ha condiviso in una storia Instagram una parte di un brano di Dargen D’Amico e in molti hanno pensato che fosse una frecciatina rivolta alla ex moglie, che di recente è uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera. Alberto Matano ha chiesto un’opinione sugli ultimi sviluppi ai suoi ospiti: Silvana Giacobini, Alessandra Mussolini e Barbara Alberti. Le parole di quest’ultima hanno spiazzato tutti. (Continua dopo le foto)

La presunta frecciatina di Fedez a Chiara Ferragni

Negli ultimi giorni, Chiara Ferragni è uscita allo scoperto: è ufficiale la sua frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera. Mentre i due sono stati paparazzati a Roma, Fedez su Instagram ha condiviso una canzone di Dargen D'Amico che molti hanno visto come una frecciatina proprio alla sua ex. "Mi farò un nome, incontrerò una donna che vuole farsi l'uomo che si è fatto un nome per farsi un cognome", si legge. Che sia proprio rivolta a Chiara Ferragni e alla sua nuova fiamma?

“La Vita in Diretta”, l’analisi su Fedez e Chiara

La Mussolini ha commentato la nuova relazione di Chiara Ferragni e la frecciatina di Fedez. "Guardate che è incredibile. Finisce sempre in piedi. Finisce uno e attacca con un altro. Mica è una cosetta di poco conto, Tronchetti Provera, due cognomi. Fedez ha ironizzato sul nuovo amore di lei? E questa situazione è tipica, se tu ti fidanzi con un altro il tuo ex si ingelosisce", ha detto. Le ha fatto eco la Giacobini, anche lei convinta che quella di Fedez fosse proprio una frecciatina indirizzata alla ex moglie. "Lui è un po' rosicone, diciamolo pure. Forse da ex innamorato e magari da un po' innamorato, però intanto ne parla. Secondo me però questo non è un flirt, ma è una vera situazione amorosa. Questo partner è una cosa seria e sembra ci sia in arrivo un anello", le parole dell'ospite. Poi è arrivato il commento pungente di Barbara Alberti.

