Un terribile tornado si è abbattuto su un edificio, spezzandolo via in pochi secondi. Le immagini riprese da una dash cam posizionata sul cruscotto di un’auto sono terrificanti. La furia del vento ha sradicato via dal terreno gli alberi e un’azienda come fosse un trucco di magia. Uno scenario che, guardando le immagini dei video che circolano sul web, lascia senza fiato.

Leggi anche: Meteo, un’altra brutta notizia per gli italiani: cosa sta per accadere

Leggi anche: Cinema in lutto, ci lascia una vera leggenda

Terribile tornado spazza via un intero edificio

Un terribile tornado ha completamente distrutto un deposito a Lincoln, nel Nebraska (Stati Uniti). La tempesta si è abbattuta sulla città lo scorso 26 aprile ed è riuscito a radere al suolo un edificio della Garner industries: fabbrica che lavora materiale in plastica. Le immagini mostrano come in pochi secondi l’edificio sparisce nel nulla, sgretolato dalla potenza del vortice con venti fino a 254km/h. A colpire, oltre le immagini della devastazione, sia il fatto che la furia del vento non abbia mietuto vittime. All’interno dell’azienda, pare, ci fossero ben 70 operai. Di questi nessuno è rimasto vittima della violenza della natura.

Il tornado ha strappato via i tetti di molte case e ha attraversato una parte della Interstate 80, la strada che percorre da est a ovest gli Stati Uniti, dove un trattore travolto dalla tempesta si è ribaltato e ha rallentato il traffico sull’autostrada.

(continua dopo il video)

Leggi anche: Alice Neri, al via il processo: chi si presenta in aula

I licenziamenti

A causa dei danni creati al passaggio del tornado, lunedì 6 maggio la fabbrica ha annunciato 62 licenziamenti legati “Abbiamo provato in tutti i modi a trovare una strada per andare avanti – ha spiegato il ceo e presidente Scott McLain – ma questi licenziamenti sono necessari per riimanere in attività“. Il tornado ha distrutto l’intera struttura che ospitava gli spazi per la produzione, i magazzini, l’inventario e gli uffici. Tutte le macchine utensili, le attrezzature di stampaggio e di automazione sono andate distrutte.