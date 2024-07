Terribile schianto in autostrada tra camion e auto: ci sono vittime

Ennesimo incidente sull’autostrada, altre vite spezzate e famiglie colpite dal dolore per sempre. Questa mattina un camion avrebbe urtato un furgone e alcune auto che stavano transitando sull’autostrada. Sette in totale le vetture coinvolte più il mezzo pesante. Purtroppo si registrano 2 vittime (una coppia) e numerosi feriti anche gravi.

Terribile schianto in autostrada: camion si ribalta

Questa mattina, 18 luglio, un grave incidente si è verificato sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dell’uscita di Eboli sud. Per ragioni ancora da chiarire, il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi sulle auto in transito, coinvolgendone sette. Purtroppo, l’incidente ha provocato la morte di due persone. (continua dopo la foto)

Vittime e feriti

Sul posto i Vigili del Fuoco, allertati dal 118, sono intervenuti con le squadre di Giffoni e del distaccamento Città, che hanno estratto dalle lamiere le vittime e i feriti rimasti incastrati. Chi ha perso la vita è una coppia che viaggiava a bordo di un’Audi. I feriti gravi, invece, e sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale della Piana del Sele. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del Vopi e gli agenti della Polizia Stradale di Eboli che si sta occupando della viabilità e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento l’autostrada è chiusa nel tratto interessato dall’incidente. Il traffico è stato deviato verso l’uscita obbligatoria di Battipaglia.

Dall’inizio dell’anno sono più di 500 le vittime di incidenti stradali. Tra venerdì 12 e domenica 14 luglio, sono state 40 le vittime sulle strade italiane per incidenti, numero elevatissimo in lieve aumento rispetto al fine settimana precedente quando furono 39. Nel 2022, in Italia, abbiamo avuto 3.159 morti e circa 223mila feriti in incidenti stradali. Cioè, ogni giorno, 8-9 morti e 600 feriti. E sappiamo dai dati preliminari che anche per il 2023 siamo sopra ai 3.000 morti.