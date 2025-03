Terribile alluvione, l’onda invade il centro commerciale: clienti in fuga

Una terribile alluvione ha colpito all’improvviso il paese. L’onda è stata così forte che ha letteralmente invaso il centro commerciale. I clienti sono stati costretti alla fuga per non essere colpiti dalla forza dell’acqua che si è abbattuta contro la struttura. Le immagini, riprese dalle telecamere e finite sul web, sono veramente da brividi. (Continua…)

Terribile alluvione, onda invade il centro commerciale

In seguito alle piogge forti si è verificata una terribile alluvione che ha messo in ginocchio il paese. Le inondazioni hanno letteralmente invaso un centro commerciale. Il momento esatto è stato ripreso da alcune telecamere. Le immagini mostrano come la forte corrente delle acque alluvionali entrano dal piano terra e le persone sono costrette alla fuga, portando via le proprie cose e dileguandosi attraverso le scale mobili.