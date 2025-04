Home | Terremoto, nuova scossa in Italia stamattina

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata nella mattinata di oggi, lunedì 7 aprile 2025, alle 9:43. Nella notte si erano già verificati due eventi minori, tra magnitudo 1.2 e 1.4, che hanno anticipato l’inizio di un nuovo sciame sismico, confermato anche dalle autorità locali. (Continua dopo le foto)

Terremoto nei Campi Flegrei oggi, nuovo sciame sismico

Dopo settimane di apparente tregua, torna l’attività sismica nei Campi Flegrei. La terra ha ricominciato a tremare questa mattina nella zona compresa tra gli Astroni e il cratere della caldera. La scossa, pur non particolarmente forte, è stata avvertita chiaramente da parte della popolazione residente. Nella notte si erano già verificati due eventi minori, tra magnitudo 1.2 e 1.4, che hanno anticipato l’inizio di un nuovo sciame sismico, confermato anche dalle autorità locali. (Continua dopo le foto)

Il comunicato del Comune di Pozzuoli

A rendere ufficiale l’attivazione dello sciame sismico è stato il Comune di Pozzuoli, che ha diffuso una comunicazione ricevuta dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV. “A partire dalle 9:43 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare otto terremoti”, si legge nella nota diramata dall’amministrazione comunale. Le scosse fanno parte del fenomeno di bradisismo, tipico della caldera flegrea, che comporta un sollevamento graduale del suolo legato alla pressione dei gas e dei fluidi nel sottosuolo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva