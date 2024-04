Terremoto, nuova scossa nella notte in Italia – Torna a tremare la terra nel nostro paese e non deve stupire: l’Italia, lo ricordiamo, ha una pericolosità sismica medio-alta e una vulnerabilità molto elevata. Tutto questo per via della la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio e per l’intensità che alcuni di essi hanno raggiunto. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terremoto, spunta l’inquietante reportage: “Napoli sotto 30 metri di cenere”

Leggi anche: Ondata di freddo, crollo delle temperature in Italia: le regioni interessate

Terremoto, nuova scossa nella notte in Italia

Nuova scossa di terremoto nella notte in Italia. Notte difficile per i residenti nell’area dei Campi Flegrei: a partire dalle 3.30 circa, infatti, nella zona è in corso uno sciame sismico. L’evento di maggiore intensità si è verificato alle 3.47 di oggi, venerdì 26 aprile 2024, e ha avuto una magnitudo di 2.4 della scala Richter. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione tra Pozzuoli e l’area Ovest di Napoli. (continua a leggere dopo le foto)

Terremoto ai Campi Flegrei: notte complicata per i residenti della zona

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle locali 03:38 del 26/04/2024 (UTC 01:38 del 26/04/2024) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 2.4 ±0.3”, ha dichiarato alle prime luci di questa mattina il Comune di Pozzuoli sui social.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva