MotoGP, clamoroso colpo di scena: cosa vuole fare Jorge Martin

L’anno scorso ha conquistato il titolo MotoGP con una stagione da incorniciare, dominando rivali e circuiti. Oggi, però, Jorge Martin è fermo ai box, non per scelta tecnica ma per un calvario fisico: tre infortuni consecutivi lo hanno tenuto lontano dalla pista. L’unica gara corsa, il GP del Qatar, è finita con una caduta e la frattura di una decina di costole.

Jorge Martin ha fatto sapere all’Aprilia che potrebbe andare via, sullo sfondo c’è l’Honda



Marca: “Tutto è scattato lo scorso fine settimana. Lo spagnolo ha tenuto diversi incontri segreti nel paddock. Il più essenziale, con il suo marchio attuale…”https://t.co/OGKOY7lE5u pic.twitter.com/ujubTiDLYl — il Napolista (@napolista) May 12, 2025

Ma anche se per ora è fermo e in convalescenza, Jorge Martin fa parlare di sé. E per un motivo che ha davvero del clamoroso. Il pilota, infatti, starebbe preparando l’addio all’Aprilia dopo appena una stagione. Una bomba lanciata da Autosport e rimbalzata su più fonti autorevoli: il matrimonio tra lo spagnolo e la casa veneta potrebbe concludersi a fine 2025, un anno prima del previsto.

I primi mesi del 2025 sono stati disastrosi per Martin: tre infortuni, un’unica gara corsa – quella del Qatar – finita in modo tragico, con l’incidente in cui ha anche rischiato la vita. Uno stillicidio fisico e mentale che avrebbe inciso pesantemente sulla sua visione del progetto Aprilia.

Non è solo il corpo a scricchiolare: secondo i ben informati, Martin sarebbe profondamente deluso dalle prestazioni della moto. Da qui l’intenzione di sfruttare una clausola contrattuale che gli permette di liberarsi se non è in lotta per il titolo mondiale.

Al momento si parla di intenzioni, ma se non si troverà un accordo consensuale tra le parti sarà inevitabile una battaglia legale. Il contratto firmato da Martin e Aprilia prevede la scadenza naturale nel 2026, ma il pilota non sembra voler aspettare tanto.

MotoGP, Jorge Martin vuole passare alla Honda

La volontà è quella di cambiare subito aria, senza perdere ulteriore tempo in una situazione che sente ormai distante dalle sue ambizioni. Il rischio? Un braccio di ferro che potrebbe durare mesi, e intanto condizionare l’intera stagione.

Il piano di Martin sarebbe quello di trasferirsi in Honda HRC, un team pronto ad accoglierlo ma solo dopo la risoluzione della grana contrattuale. I giapponesi stanno ricostruendo il progetto MotoGP e vedono in Jorge un pilastro per rilanciarsi.

Ma finché non si sblocca la situazione con l’Aprilia, ogni discorso è sospeso. Intanto, a Noale il sogno si trasforma in un incubo. E la sensazione, sempre più forte, è che l’avventura sia già finita prima ancora di cominciare davvero. Nonostante un titolo mondiale.

