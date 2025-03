Home | Terremoto in Italia, scuole evacuate e studenti in strada: la situazione

Trema ancora la terra in Italia: oggi, martedì 18 marzo 2025, è stata registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo superiore a 4. Stando ai primi dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa di terremoto ha avuto magnitudo 4.2 ed è stata registrata alle ore 10:01. Il sisma, sulla base dei primi commenti apparsi sui social, sarebbe stato avvertito in maniera distinta dalla popolazione e dopo la scossa di terremoto gli studenti hanno lasciato gli istituti. Anche i dipendenti degli uffici sono scesi in strada. Al momento, però, non si registrano danni agli edifici della città. La scossa è stata avvertita in più località. (Continua…)

Terremoto in Italia, scuole evacuate

Una scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata stamattina, alle ore 10:01, in Italia. Il sisma, come si apprende dai commenti sui social, sarebbe stato avvertito in maniera distinta dalla popolazione. Alcune scuole sarebbero state evacuate per prevenzione. Molti dipendenti degli uffici pubblici e privati sono scesi in strada. Nonostante la scossa sia stata lievemente intensa, al momento non si registrano danni agli edifici della città. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)