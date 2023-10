Nuovo terremoto in Italia poco fa: scuole ed edifici evacuati. Dov’è successo

La terra torna a tremare. Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata qualche ora fa sul nostro Paese. Fortunatamente non ci sono stati grossi danni a cose o persone, ma in alcuni comuni, per precauzione sono state evacuate le scuole.

Terremoto poco fa, dove è successo

Una scossa di terremoto è arrivata questa mattina alle 9:07 a Bergamo. L’epicentro è stato registrato in provincia, nel paese di Comun Nuovo. La forza magnitudo è di 3.0, e immediatamente nei comuni limitrofi sono stati fatti evacuare scuole ed edifici pubblici. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma sono in attesa i sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. (continua dopo la foto)

Dopo la scossa di terremoto a Bergamo, di magnitudo 3, sono stati evacuati alcuni edifici pubblici nei comuni di Caravaggio e Triviglio. Nello specifico a Caravaggio i lavoratori hanno lasciato gli uffici comunali e nel Liceo Galileo a Triviglio, gli studenti sono stati invitati ad abbandonare l’Itis di via Galvani e la scuola primaria di via Giussani. Nono sono mancati preoccupazione e paura a Bergamo tra i cittadini.

L’Italia trema

Negli ultimi giorni sentiamo tanto parlare di terremoti in Italia. In particolare la Campania e la zona dei Campi Flegrei sta riscontrando frequenti scosse, anche se di bassa intensità. In caso di terremoto, in ogni caso – come specificato sul sito ufficiale della protezione civile– è bene ricordare che se si è in casa o in un luogo chiuso, ripararsi sotto un tavolo. Non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore. Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge. Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche.