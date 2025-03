Home | Terremoto in Italia, ancora una scossa nella notte

Terremoto in Italia, ancora una scossa nella notte. Alle ore 3:33 di questo venerdì 21 marzo, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in provincia di Catanzaro. Cosa succede. – Notizia in aggiornamento

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha individuato l’epicentro tra i comuni di Tiriolo, Miglierina e Amato.Secondo le rilevazioni, non si segnalano danni a persone o edifici, sebbene la scossa sia stata chiaramente avvertita dalla popolazione, soprattutto nelle zone più vicine all’epicentro. Questo evento sismico si inserisce in una sequenza di scosse che già nella giornata precedente aveva interessato la stessa area, con un picco di magnitudo 3.3, il più forte finora registrato.

L’Ingv continua a monitorare attentamente l’attività sismica nella regione, da sempre classificata a rischio sismico moderato.