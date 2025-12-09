Altro terremoto in casa Red Bull: Marko lascia dopo 20 anni

Un capitolo storico della Red Bull sta per chiudersi. Secondo quanto riportano de Limburger e il Telegraph, Helmut Marko, storico consulente e volto simbolo del team austriaco, lascerà la scuderia a fine 2025, ponendo fine a un legame durato oltre due decenni. La decisione sarebbe maturata a seguito di alcune scelte prese autonomamente dal manager senza il consenso dei vertici del team, oltre al caso Antonelli in Qatar.

Tra le cause principali della separazione ci sarebbero decisioni prese da Marko senza consultare il management. L’ex pilota aveva fatto firmare Arvid Lindblad con la Racing Bulls senza condividere la situazione con i vertici, mentre Alex Dunne, pilota irlandese proveniente dalla McLaren, dovrebbe entrare nel programma junior del team nonostante il no della dirigenza.

A questo si aggiunge il caso di Kimi Antonelli, accusato da Marko di aver favorito Lando Norris nell’ultimo giro del Gran Premio del Qatar: nonostante le scuse arrivate subito dopo, il danno d’immagine era già stato fatto.

Marko lascia un’eredità significativa. Dal 1999 ha trasformato il suo team di Formula 3000, RSM Marko, nel Red Bull Junior Team, dando vita a un programma piloti che ha lanciato campioni come Sebastian Vettel e Max Verstappen. Negli anni è stato consulente per tutti i team di Formula 1 della Red Bull: dalla Red Bull Racing dal 2005, passando per Toro Rosso (2006-2019), poi divenuto AlphaTauri (2020-2023), fino al programma Racing Bulls (dal 2024).

L’uscita di Marko segue quella di Christian Horner a luglio, anch’egli con 20 anni alle spalle in Red Bull, e segna un cambiamento importante ai vertici della scuderia di Milton Keynes. La Red Bull perde così non solo un dirigente, ma un simbolo del suo progetto sportivo e del suo successo in Formula 1.

