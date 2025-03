Home | Terremoto Campi Flegrei, cosa si cela dietro le scosse e cosa succederà in futuro

Terremoto Campi Flegrei. Prosegue lo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei. La scorsa notte, una scossa di magnitudo 4.4 ha terrorizzato l’intera città di Napoli. Il sisma avrebbe causato almeno cinque feriti, tra cui un bambino di cinque anni. Alcune persone sarebbero state estratte vive dalle macerie. L’esperto dell’Ingv ha spiegato cosa si cela dietro alle scosse e cosa potrebbe succedere in futuro. (Continua…)

Cosa sono i Campi Flegrei

I Campi Flegrei, dal greco antico “campi ardenti”, sono una vasta area di natura vulcanica della città metropolitana di Napoli, attiva da più di 80 000 anni. In questo luogo si sono insediate le prime colonie della Magna Grecia nell’VIII secolo a.C. L’area è una grande caldera in stato di quiescenza con un diametro di 15-18 km. La caldera si è generata a seguito di violente eruzioni, di cui l’ultima è avvenuta nel 1538. Da allora la caldera è quiescente ma continuano i segnali di attività, come il fenomeno del bradisismo. (Continua…)

Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4

La scorsa notte, intorno all’1:25, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella zona dei Campi Flegrei. A Pozzuoli, Bagnoli e Fuorigrotta sono crollati alcuni solai e qualcuno è stato estratto vivo dalle macerie. Il bilancio, però, sarebbe di almeno cinque feriti, tra cui un bambino e una donna con schegge nell’occhio. L’esperto dell’ingv ha spiegato cosa si cela dietro queste scosse di terremoto e soprattutto cosa potrebbe succedere in futuro. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)