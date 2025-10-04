Ternana-Pineto: statistiche, rendimenti e quote aggiornate

Il match tra Ternana e Pineto, valido per l’ottava giornata del girone B di Serie C 2025/2026, si disputa sabato 4 ottobre 2025 alle ore 14:30 presso lo Stadio Libero Liberati. La partita mette di fronte due squadre separate da appena due punti in classifica e accomunate da un percorso simile in questo avvio di stagione. Entrambe cercano riscatto dopo recenti battute d’arresto, rendendo la sfida particolarmente interessante sia dal punto di vista tecnico che statistico.

Analisi descrittiva del confronto tra Ternana e Pineto

La gara tra Ternana e Pineto offre diversi spunti di interesse, considerato il cammino parallelo delle due squadre. I padroni di casa, guidati da Fabio Liverani, occupano attualmente l’ottava posizione con 10 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, accompagnati da 9 gol segnati e 7 subiti. Nelle ultime tre uscite interne, la squadra ha collezionato 2 successi e 1 sconfitta, a conferma di un rendimento casalingo solido ma non privo di incertezze.

Dall’altra parte, il Pineto si trova dodicesimo con 8 punti: 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con un bilancio reti negativo (8 segnature, 10 gol subiti). La formazione di Ivan Tisci si è dimostrata competitiva soprattutto in trasferta, raccogliendo 2 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime tre gare esterne. Entrambe le squadre provengono da sconfitte nell’ultimo turno e sono chiamate a reagire per non perdere terreno in classifica.

Statistiche a confronto: forma, precedenti e rendimento recente

Analizzando i dati delle ultime settimane, emergono alcuni elementi utili per inquadrare la sfida:

Ternana : aveva interrotto una serie positiva di quattro partite dopo il recente 1-0 subito sul campo del Ravenna , squadra attualmente in vetta al girone.

: aveva interrotto una serie positiva di quattro partite dopo il recente 1-0 subito sul campo del , squadra attualmente in vetta al girone. Pineto : la sconfitta interna 2-1 contro il Rimini ha rappresentato il terzo KO consecutivo per la formazione abruzzese, che ora cerca punti preziosi lontano da casa.

: la sconfitta interna 2-1 contro il ha rappresentato il terzo KO consecutivo per la formazione abruzzese, che ora cerca punti preziosi lontano da casa. Nella classifica del girone B, le squadre sono separate da soli 2 punti, segno di un equilibrio sottile e di una stagione ancora apertissima.

Le formazioni probabili rispecchiano le scelte tattiche abituali: Ternana con il 3-4-2-1 (D’Alterio, Donati, Capuano, Meccariello, Balcot, Vallocchia, Tripi, Ndrecka, Orellana, Dubickas, Ferrante), Pineto con il 4-3-3 (Tonti, Baggi, Campomaggio, Postiglione, Borsoi, Germinario, Leonardi, Schirone, Mastropietro, D’Andrea, Bruzzaniti).

Quote principali: pronostici delle agenzie di scommesse

Le principali agenzie di scommesse, come Goldbet e Planetwin, indicano una leggera preferenza per la formazione di casa. Ecco le quote più rilevanti:

Esito Finale Quota Vittoria Ternana (1) 1.55 Pareggio (X) 3.65 Vittoria Pineto (2) 5.50

Questi valori riflettono la fiducia degli operatori nei confronti del rendimento interno della Ternana e la maggiore difficoltà del Pineto nell’imporsi in trasferta, almeno sulla carta. Tuttavia, il distacco in classifica è minimo e la situazione potrebbe cambiare rapidamente nel corso della stagione.

Tendenze e curiosità statistiche della sfida

Alcuni dati numerici e trend statistici aiutano a comprendere meglio la partita:

Ternana ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7: la differenza reti è positiva ma non ampia.

ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7: la differenza reti è positiva ma non ampia. Pineto ha subito più reti di quante ne abbia segnate (8 fatti, 10 subiti), evidenziando una difesa da registrare.

ha subito più reti di quante ne abbia segnate (8 fatti, 10 subiti), evidenziando una difesa da registrare. Entrambe le squadre hanno alternato risultati positivi e negativi negli ultimi turni, confermando un andamento altalenante.

La solidità della Ternana in casa e la discreta resa esterna del Pineto rendono l’esito ancora più incerto e aperto a possibili sorprese.

La partita tra Ternana e Pineto rappresenta quindi un crocevia importante per entrambe le squadre all’inizio di ottobre. Con numeri e quote che evidenziano il sostanziale equilibrio, la sfida promette di essere combattuta e ricca di spunti, sia per gli appassionati di calcio che per gli amanti delle statistiche.