Teo Mammucari intervista "Belve". Ieri sera è andata in onda l'intervista, integrale e senza tagli, al noto comico e conduttore televisivo. Dopo la vicenda, l'ex compagna di Teo Mammucari ha deciso di rompere il silenzio, esprimendo fermamente la sua opinione.

Ieri sera, su Rai 2, è andata in onda l'intervista, integrale e senza tagli, di Teo Mammucari a "Belve". L'intervista è durata solo pochi minuti e si è interrotta quando il comico e conduttore televisivo ha deciso di abbandonare lo studio. Ad infastidire Mammucari sarebbe stata la precisazione della conduttrice di "Belve" rispetto al fatto che fosse stato lui a proporsi per un'intervista nella trasmissione e non il contrario. Ad un certo punto Teo Mammucari si è alzato e se n'è andato, esclamando: "Non mi sento a mio agio" ed uscendo dallo studio ha anche mandato a quel paese la padrona di casa. La vicenda ha ovviamente diviso il pubblico, ricevendo pareri contrastanti. Anche l'ex compagna di Mammucari si è espressa.