“Temptation Island”, Filippo interrompe il weekend della coppia: cos’è successo (VIDEO)

"Temptation Island", Filippo interrompe il weekend della coppia: cos'è successo. Il reality show delle tentazioni sta entrando nel vivo e ci sono importanti sviluppi per una delle coppie protagoniste. Durante la quinta puntata, il conduttore Filippo Bisciglia ha spiazzato tutti decidendo di intervenire personalmente e mettendosi all'inseguimento di uno dei concorrenti. Quest'ultimo è stato interrotto nel pieno di un weekend in barca con una single. Ma a cosa è stata dovuta la scelta di questa "irruzione" durante la gita?

“Temptation Island”: Mirco e Giulia alle strette, cosa succederà?

Un colpo di scena totalmente inaspettato ha animato la quinta puntata del reality show di Canale 5, “Temptation Island”. Già da qualche tempo le coppie si trovano nei rispettivi villaggi, stanno facendo la conoscenza dei single e, giorno dopo giorno, si stanno abituando al nuovo contesto. Tuttavia, la distanza dai rispettivi partner e la presenza costante dei single sta portando alla luce i problemi e i dubbi sulle proprie relazioni.

È il caso di Giulia e Mirco che si trovano in un momento estremamente delicato. Lei gli avrebbe chiesto un falò di confronto per poi uscire insieme dal programma. Lui avrebbe rifiutato: "Rifiuto il falò perché mi sta ancora dimostrando che non le è servito il percorso che stiamo facendo. – ha spiegato a Filippo – Ho paura stia chiedendo questo falò per paura che io vada oltre., Ho sempre pensato prima a lei ma in questo momento voglio pensare a me stesso. Sono ancora confuso, non so quello che voglio e quindi per me il percorso deve continuare. Voglio mettermi al primo posto".

Mirco vuole approfondire la conoscenza con la single

Al rifiuto di Mirco, Giulia si è inizialmente risentita decidendo poi di concedergli qualche altro giorno per indagare i propri sentimenti. Tuttavia, ciò che ha fatto scalpore tra i telespettatori è che Mirco ha scelto di posticipare il confronto con la sua fidanzata per dedicarsi a conoscere meglio la tentatrice incontrata nel villaggio, Alessia. Ha deciso di organizzare con lei un weekend fuori dall’Is Morus Relais, una sorta di uscita privata pensata per permettere loro di approfondire la conoscenza reciproca.

Venuta a sapere dei progetti di Mirco, Giulia è rimasta sconvolta iniziando a inveire sul fidanzato con parole durissime. “Devo trovarmi uno con i soldi, come dice la sua cara mammina.– si è sfogata – Meglio uno con i soldi e che mi ami davvero. Sapevo che era una mer**. In bocca al lupo a chi se lo prenderà perché questo non vuole spendere un euro, non si esce di casa. E stasera ditegli di portarmi tutte le scarpe, quelle da 300 euro che ha e che gli ho regalato io. Quando chiamo la ditta di traslochi, nemmeno il materasso gli resta. Voglio fino all’ultimo centesimo. Voleva che chiedessi 10mila euro a mio padre per sistemare casa sua”. Ma non è certo finita qui perché nella vicenda è intervenuto il conduttore Filippo Bisciglia.

