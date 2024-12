Tempesta di vento spazza via l’aereo: paura all’aeroporto

Quando si tratta di scegliere un mezzo di trasporto per viaggiare, la sicurezza è senza dubbio una delle principali preoccupazioni dei passeggeri. Fortunatamente, i dati dimostrano che il trasporto aereo è, di fatto, la modalità di trasporto più sicura al mondo. Purtroppo c’è sempre l’eccezione che conferma la regola. In queste ore un aereo di linea si è ritrovato a dover affrontare una tempesta di vento, suscitando tantissima paura anche in chi osservava le manovre di atterraggio all’aereoporto. (Continua a leggere dopo le foto)

Tempesta di vento spazza via l’aereo: paura in India

Un aereo di linea che stava per atterrare si è ritrovato a dover fare i conti con una tempesta di vento. Come riportato da Fanpage, il pilota è stato costretto ad eseguire una pericolosa e rapidissima manovra per riprendere quota e atterrare in sicurezza. Tutto ciò ha coinvolto un volo Indigo che si trovava nei pressi dell’aeroporto internazionale di Chennai, in India, mentre la tempesta ciclonica Fengal toccava terra sabato 30 novembre 2024. Dopo questo episodio, l’aeroporto di Chennai è rimasto chiuso per oltre 16 ore. Forti venti e piogge hanno martellato sulle piste a lungo e hanno portato alla cancellazione e al dirottamento di numerosi voli, lasciando bloccati migliaia di passeggeri.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”