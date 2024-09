Home | Clamoroso dalla Spagna, Szczęsny potrebbe tornare in porta per il Barcellona

Szczęsny al Barcellona, è molto più di una suggestione. Nonostante l’addio alla Juventus sembrasse segnare la fine di una carriera straordinaria, Wojciech Szczęsny potrebbe presto tornare tra i pali con una delle squadre più importanti del calcio internazionale. Il portiere polacco sarebbe nel mirino del Barcellona, che è alla ricerca di un sostituto per Marc-André ter Stegen, il quale dovrà rinunciare alla stagione a causa della rottura del tendine rotuleo. (Continua dopo le foto)

L’infortunio prolungato del portiere tedesco ha scatenato una serie di mosse, tra cui il possibile ritorno in campo dell’ex bianconero, che recentemente ha ricevuto una standing ovation allo Juventus Stadium durante la partita contro il Napoli. Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv, l’ex portiere di Arsenal e Roma sarebbe il candidato ideale per sostituire ter Stegen, a meno che il Barcellona non decida di puntare su Inaki Pena per l’intera stagione. Altri nomi sul tavolo includono Keylor Navas, Jordi Masip, Edgar Badia e Loris Karius, ma Szczęsny sembra essere la scelta più affidabile, grazie anche alla sua forte determinazione a non stare lontano dal campo.