Sudtirol-Empoli: statistiche, quote e numeri della sfida

Sudtirol e Empoli si preparano ad affrontarsi nella settima giornata del campionato di Serie B domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15.00. Il match, in programma allo stadio Druso di Bolzano, rappresenta un crocevia importante per due squadre reduci da pareggi nell’ultimo turno. In questa analisi vengono illustrate le statistiche più rilevanti, le quote aggiornate dei bookmakers e alcune curiosità numeriche utili a comprendere meglio lo stato di forma delle due formazioni.

Un confronto tra ambizioni diverse e punti pesanti in palio

La sfida tra Sudtirol e Empoli arriva in un momento cruciale della stagione. I padroni di casa, allenati da Fabrizio Castori, hanno mostrato una buona solidità nelle prime partite e attualmente si trovano nella parte centrale della classifica, reduci da un pareggio amaro contro il Pescara. La squadra altoatesina era infatti in vantaggio fino ai minuti di recupero, subendo il definitivo 1-1 oltre il novantesimo. Questo risultato ha lasciato un certo rammarico per un’occasione sfumata di avvicinarsi alle prime posizioni, ma testimonia anche la continuità di rendimento del gruppo.

Dall’altra parte, l’Empoli, guidato da Guido Pagliuca, ha finora faticato a esprimersi secondo le aspettative. Il club toscano, retrocesso dalla massima serie, ha collezionato diversi pareggi e si trova tre punti dietro in classifica rispetto al Sudtirol. Anche l’ultimo incontro, terminato 1-1 contro il Monza, non è bastato a rilanciare le ambizioni di una delle squadre considerate tra le favorite della categoria. Entrambe le formazioni, dunque, hanno motivazioni forti: il Sudtirol per tentare lo scatto verso l’alto, l’Empoli per uscire da questa fase interlocutoria e trovare la prima vera svolta stagionale.

Statistiche a confronto: forma recente e precedenti

Analizzando lo stato di forma delle due squadre, emergono alcuni dati significativi:

Sudtirol : nelle ultime partite ha mostrato una buona tenuta difensiva e una discreta capacità di andare in gol, anche se la gestione dei finali di gara è da migliorare, come evidenziato contro il Pescara .

: nelle ultime partite ha mostrato una buona tenuta difensiva e una discreta capacità di andare in gol, anche se la gestione dei finali di gara è da migliorare, come evidenziato contro il . Empoli: la squadra toscana ha raccolto meno rispetto alle aspettative, con diversi pareggi che hanno rallentato la corsa verso le zone alte.

Se si considerano i precedenti tra le due formazioni, il confronto appare piuttosto equilibrato. Nelle ultime stagioni di Serie B, gli scontri diretti hanno spesso visto partite combattute e risultati incerti, con nessuna delle due squadre capace di imporsi nettamente sull’altra. Questo trend potrebbe riproporsi anche nell’atteso match di Bolzano.

Probabili formazioni e moduli tattici previsti

Entrambi gli allenatori sembrano orientati verso il modulo 3-5-2, che garantisce compattezza e densità a centrocampo. Le probabili formazioni, salvo sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbero essere così schierate:

Sudtirol Empoli Adamonis Fulignati Davi, Kofler, El Kaouakibi Lovato, Guarino, Obaretin S.Davi, Mallamo, Tronchin, Martini, Molina Elia, Belardinelli, Ghion, Ceesay, Moruzzi Odogwu, Merkaj Saporiti, Shpendi

Questa impostazione tattica sottolinea l’importanza del centrocampo e la volontà di entrambe le squadre di mantenere equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

Quote aggiornate: chi parte favorito secondo i bookmakers

Le principali agenzie di scommesse, come evidenziato dalle quote Snai, indicano un leggero favore per il Sudtirol:

Vittoria Sudtirol : quota 2,30

: quota 2,30 Pareggio: quota 3,05

Vittoria Empoli: quota 3,15

Questi valori riflettono la leggera superiorità mostrata finora dai padroni di casa e il momento non brillante vissuto dagli ospiti. Tuttavia, le quote relativamente vicine suggeriscono che si tratta di una sfida piuttosto aperta, dove ogni risultato è possibile.

Tendenze e curiosità: i numeri che raccontano il match

Alcuni dati statistici offrono ulteriori spunti interessanti:

Negli ultimi turni di Serie B , ben otto partite su dieci sono terminate in pareggio, confermando un equilibrio generale nel campionato.

, ben otto partite su dieci sono terminate in pareggio, confermando un equilibrio generale nel campionato. Il Sudtirol non ha ancora subito sconfitte in casa nelle partite iniziali della stagione, mentre l’ Empoli fatica a trovare il successo esterno.

non ha ancora subito sconfitte in casa nelle partite iniziali della stagione, mentre l’ fatica a trovare il successo esterno. Entrambe le squadre sono spesso coinvolte in partite con pochi gol, segno di solide difese ma anche di attacchi non sempre prolifici.

Questi elementi contribuiscono a delineare un quadro tattico e statistico che lascia presagire una sfida combattuta, dove la gestione dei dettagli e degli episodi potrà fare la differenza.

In conclusione, l’incontro tra Sudtirol e Empoli promette equilibrio ed è caratterizzato da molteplici spunti di interesse statistico e tecnico. La partita può rappresentare uno snodo importante per entrambe le squadre, chiamate a confermare o smentire le tendenze emerse in questo avvio di stagione.