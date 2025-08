Strepitoso Ceccon, vola in finale con il nuovo record italiano

Durante le semifinali dei Mondiali di nuoto 2025 in corso a Singapore, Thomas Ceccon ha ottenuto il pass per la finale dei 100 metri farfalla con un tempo di 50”42. Questo risultato gli ha permesso di classificarsi al terzo posto assoluto e di stabilire il nuovo record italiano nella specialità.

🔵#Singapore2025 Thomas Ceccon in finale nei 100mt farfalla, migliorando il record italiano. Chiude 8^ Sara Curtis, prima italiana in finale nei 100 stile. Si qualificano in finale Leonardo Deplano nei 50 stile e Silvia Di Pietro nei 50 farfalla.#MondialiNuoto pic.twitter.com/ln43IWP2lQ — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 1, 2025

Il nuotatore veneto ha affrontato la gara con fluidità e sicurezza, migliorando nettamente i suoi precedenti personali. L’accesso alla finale rappresenta un risultato significativo, considerando che la preparazione specifica sulla distanza è stata limitata.

Intervistato dalla Rai subito dopo la gara, Ceccon ha affermato: “Mi sentivo bene stamattina, domani ci proviamo. Sarà difficile, anche se con un 50”4 può scapparci qualcosa“. Le sue parole riflettono consapevolezza della difficoltà della competizione ma anche la fiducia nel proprio stato di forma.

Ceccon ha aggiunto: “Non mi aspettavo questo tempo. È una gara che non ho mai preparato. Ho questa facilità di nuotata nei 50 che ho mantenuto nei 100″. Il riferimento evidenzia la sua naturale esplosività sulle distanze brevi, ora applicata con successo anche ai 100 metri.

Grazie a questa prova, Ceccon si colloca tra i possibili protagonisti per il podio in una disciplina dove l’Italia non ha mai raggiunto traguardi mondiali di rilievo. L’atleta veneto potrebbe contribuire a scrivere una nuova pagina nella storia del nuoto azzurro. (continua dopo la foto)

Nella stagione attuale, il ventiduenne di Schio ha mostrato un progresso costante, soprattutto dal punto di vista mentale. Già detentore del titolo mondiale nei 100 dorso e medaglia d’oro olimpica nella staffetta 4×100 mista, Ceccon conferma la sua versatilità agonistica.

La finale dei 100 farfalla si svolgerà domani sera (ora locale) e rappresenterà uno degli eventi principali della manifestazione. Ceccon si confronterà con alcuni dei migliori specialisti internazionali, tra cui atleti statunitensi e il giapponese Honda.

L’atleta si presenta all’appuntamento con determinazione e il sostegno della squadra italiana, che sta raccogliendo risultati significativi nelle varie competizioni. L’obiettivo è incrementare ulteriormente il medagliere del nuoto italiano in questi Mondiali di Singapore.

In attesa della finale, il nuovo record italiano fissato da Ceccon nei 100 metri farfalla rappresenta già un traguardo di rilievo, ottenuto in una disciplina non principale per l’atleta e testimonia il suo valore nel panorama internazionale.

