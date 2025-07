“È la nuova Federica Pellegrini!”. Tutti pazzi per lei, chi è la nuova stella del nuoto italiano

Sara Curtis continua a scrivere pagine importanti nella storia del nuoto italiano. Durante i recenti Mondiali di nuoto di Singapore, l’atleta piemontese ha raggiunto un risultato inedito per l’Italia: la qualificazione alla finale dei 100 metri stile libero, la gara simbolo della disciplina. In semifinale, Curtis ha ottenuto il quarto tempo, nuotando dietro a nomi di spicco come Mollie O’Callaghan, Cheng Yujie e Beryl Gastaldello. Il suo tempo complessivo, 53″39, le è valso la settima posizione generale e la corsia numero 1 per la finale.

Domani, venerdì 1 agosto, tornerà in vasca per giocarsi una medaglia che potrebbe consacrarla definitivamente tra le grandi del nuoto internazionale.

Il percorso di Sara Curtis rappresenta un autentico salto di qualità per tutto il movimento natatorio italiano. La sua presenza nella finale dei 100 stile libero ai Mondiali segna un traguardo mai raggiunto da un’atleta azzurra prima d’ora. “Il tempo onestamente non mi soddisfa,” ha affermato la giovane nuotatrice dopo la semifinale. “Penso e sono certa di valere molto meno.” Nonostante la soddisfazione per il risultato storico, Curtis ha ribadito: “È bellissimo essere in una finale mondiale, ora me la godrò. Ma questo crono non rispecchia il mio stato di forma.” Le sue dichiarazioni rivelano una mentalità orientata alla costante ricerca del miglioramento, elemento imprescindibile nel percorso degli atleti di vertice.

Dalla nascita ai primi successi: il profilo di Sara Curtis

Nata a Savigliano il 19 agosto 2006, Sara Curtis è figlia di padre italiano e madre nigeriana. Il suo talento si è affermato già in giovane età, attirando l’attenzione di tecnici e appassionati. Negli ultimi mesi, la nuotatrice si è distinta in diverse competizioni di rilievo. Agli Assoluti di Riccione, Curtis ha conquistato l’oro nei 100 stile libero con il tempo di 53″01, ottenendo così la qualificazione per i Mondiali e stabilendo il nuovo record italiano della specialità. Il precedente primato apparteneva a Federica Pellegrini e risaliva al 25 giugno 2016, quando fu fissato durante il Trofeo Sette Colli a Roma.

Nello stesso evento di Riccione, la giovane atleta ha ulteriormente impreziosito il suo palmarès, abbassando per due volte il record nazionale dei 50 metri stile libero: dapprima nelle batterie, portando il limite a 24″52, poi nella finale, migliorando ancora fino a 24″43. Questi risultati confermano una crescita costante e una determinazione fuori dal comune. Ad aprile si è trasferita negli Stati Uniti, dove frequenta l’Università della Virginia, dedicandosi sia agli studi sia alla preparazione agonistica. Questo percorso internazionale contribuisce a valorizzare ulteriormente il suo profilo e amplia le prospettive per il futuro.

I record e il ruolo di Sara Curtis nel panorama del nuoto

La presenza di Sara Curtis ai massimi livelli internazionali apre nuove prospettive per il nuoto azzurro. Oltre al record individuale nei 100 stile libero, la nuotatrice ha mostrato capacità di adattamento e versatilità, distinguendosi anche nelle gare più brevi. Il successo ottenuto nei 50 stile libero, con il doppio miglioramento del record nazionale, testimonia la sua abilità nello sprint e la sua capacità di affrontare la pressione delle finali.

L’esperienza negli Stati Uniti, presso uno dei principali atenei specializzati nella formazione di atleti d’élite, offre a Curtis l’opportunità di confrontarsi con un contesto competitivo di altissimo livello. L’atleta azzurra, grazie all’impegno e alla disciplina, si è rapidamente integrata nei circuiti universitari americani, mantenendo al tempo stesso forti legami con la nazionale italiana. I tecnici della Federazione Italiana Nuoto seguono con attenzione i suoi progressi, valutando le sue prestazioni in un’ottica di lungo periodo e di preparazione ai futuri appuntamenti olimpici.