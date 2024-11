Continua la guerra a distanza tra “Striscia la notizia” e “Affari tuoi“. Il tg satirico spesso prende di mira il gioco dei pacchi di Rai1, mettendo in dubbio la veridicità del programma. Nella puntata di ieri, il programma è tornato ad indagare e lo ha fatto addirittura con un esperto di statistica, che ha notato una “strana anomalia”. (Continua…)

“Striscia la Notizia” contro “Affari tuoi”

“Striscia la Notizia” e “Affari tuoi” sono i due programmi che si contendono gli ascolti nella fascia dell’access prime time. La sfida tra i due programmi è una delle più accese nella storia della televisione italiana. Il tg satirico, in particolare, non risparmia colpi nei confronti del rivale, dedicando interi servizi e mettendo in dubbio la veridicità del programma. Anche nella puntata di ieri, il programma di Antonio Ricci ha addirittura contattato un esperto di statistica, che ha notato una strana anomalia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)