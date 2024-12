Stefano e Belen, colpo di scena tra i due: è ancora amore?

Nelle ultime settimane, si è vociferato di un legame particolarmente stretto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E c’è chi già spera in un ritorno di fiamma. C’è ancora amore tra la modella e il conduttore di punta di Rai 1 con Affari Tuoi o semplicemente i due sono spesso insieme per il figlio Santiago? Vediamo quali sono i rumors che stanno circolando nelle ultime ore. (Continua dopo le foto)

Stefano con Santiago e Belen

Nonostante tutto, nella vita di Stefano De Martino al primo posto c'è sempre il figlio Santiago. Il conduttore fa su e giù tra Milano e Roma ogni settimana: nella Capitale registra le puntate di Affari Tuoi e quando può va a Milano così da garantire la sua presenza nella vita del bambino che vive con la mamma Belen Rodriguez. I fotografi di Oggi lo hanno ripreso in un momento di tenera quotidianità da padre premuroso proprio con Santiago. Stefano sorride e abbraccia Santiago mentre lo accompagna in casa della madre dove anche lui sale per restare un'ora prima di andare via da solo. Stefano e Belen hanno contatti frequenti, ma è sempre solo per il figlio? Secondo alcune indiscrezioni, no.

Ritorno di fiamma tra Belen e Stefano? L’indiscrezione

Il settimanale Oggi ha rivelato che i due si vedrebbero sempre più spesso insieme. Non solo per questioni legate al figlio Santiago, ma anche con presunti incontri segreti. “Sempre più spesso per Belen: è solo per Santiago o c’è un ritorno di fiamma?”, si legge su Oggi. Insieme a loro c’è Santiago, il figlio di 11 anni. Ma pare che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci sia dell’altro. Il conduttore proverebbe ancora qualcosa per la sua ex moglie, secondo alcuni rumors.

