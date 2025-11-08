Home | Statistiche Serie C: Francia, Virtus e LG, testa a testa e quote

Il settimo turno d’andata della Serie C (girone G) di basket si preannuncia particolarmente avvincente grazie alla formazione di un terzetto di testa composto da Francesco Francia, Virtus Medicina e LG Competition, tutte appaiate a quota 10 punti. Il fine settimana sarà caratterizzato da scontri chiave che potrebbero già indirizzare le sorti della stagione, con partite importanti sia per la vetta che per le inseguitrici. Le gare in programma promettono equilibrio e tensione agonistica, elementi fondamentali per un campionato così combattuto.

Francesco Francia, Virtus Medicina e LG Competition: la corsa al primato

Il gruppo di testa della Serie C vede protagoniste tre formazioni che stanno dimostrando grande solidità. Francesco Francia, guidata da Andrea Mondini, è reduce da una significativa vittoria contro la ex capolista Virtus Medicina (76-60), risultato che ha permesso ai biancoblù di allungare la propria striscia positiva a cinque successi consecutivi. Questo trend vincente sarà messo alla prova nella difficile trasferta contro LG Competition, squadra che sul proprio parquet vanta un record immacolato di 3-0. Coach Mondini sottolinea l’importanza della difesa e la fisicità degli avversari, privi però di Otis Reale. Intanto, la Virtus Medicina di Alessio Agnoletti affronterà Vignola, formazione attualmente settima a quota 6, preparando il successivo big match contro i reggiani. L’equilibrio in vetta lascia spazio a sorprese e mantiene alta l’attenzione anche per le squadre che inseguono a soli due punti di distanza.

Statistiche a confronto: rendimento e difese protagoniste

Analizzando le statistiche delle principali contendenti, emergono alcuni dati interessanti:

Francesco Francia ha una delle migliori difese del girone, con una media di 64,8 punti subiti a partita.

ha una delle migliori difese del girone, con una media di 64,8 punti subiti a partita. Castelnovo segue a stretto giro con 65,5 punti subiti.

segue a stretto giro con 65,5 punti subiti. Molinella, attualmente tra le inseguitrici, si distingue come terza miglior difesa con 65,7 punti subiti.

L’attacco della Virtus Medicina ha subito un arresto nell’ultimo turno, ma il potenziale offensivo rimane elevato. Tra i singoli spiccano Mattia Dondi Dall’Orologio e Marco Susanni del CVD Casalecchio, rispettivamente quarto e quinto miglior marcatore del campionato con 16,8 e 16,3 punti di media. Sul fronte opposto, Matteo Frediani (Scandiano) guida la classifica dei realizzatori con una media di 20,8 punti.

Le quote principali e il calendario delle sfide decisive

L’assenza di dati specifici sulle quote dei bookmaker non permette una panoramica dettagliata sulle preferenze degli analisti, ma l’equilibrio in vetta suggerisce che le sfide tra Francesco Francia, Virtus Medicina e LG Competition saranno considerate dai quotisti tra le più incerte della stagione. Il calendario propone incroci diretti che potrebbero ridisegnare la classifica nelle prossime settimane, in particolare con la Virtus Medicina impegnata in trasferta contro i reggiani e la delicata sfida tra Francesco Francia e LG Competition. Per chi osserva le dinamiche del campionato, questi snodi rappresentano un banco di prova fondamentale per testare la consistenza delle aspiranti alla promozione.

Curiosità numeriche e tendenze: difese solide e top scorer

Alcune tendenze statistiche emergono con chiarezza dopo sette turni:

Francesco Francia vanta una striscia aperta di 5 vittorie consecutive.

vanta una striscia aperta di 5 vittorie consecutive. LG Competition non ha ancora perso tra le mura amiche (3-0 in casa).

non ha ancora perso tra le mura amiche (3-0 in casa). Le tre migliori difese del girone sono racchiuse in meno di un punto di media subito (Francia 64,8, Castelnovo 65,5, Molinella 65,7).

Il campionato vede protagonisti diversi realizzatori, con Frediani (Scandiano) che supera i 20 punti di media, seguito da Dondi Dall’Orologio e Susanni.

Questi dati confermano l’alto livello di competitività del girone e la presenza di individualità in grado di decidere le partite.

Il girone G della Serie C si conferma estremamente equilibrato, con una lotta serrata tra le squadre di vertice e diverse formazioni pronte a inserirsi nella corsa promozione. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi riuscirà ad allungare e consolidare il proprio primato, in un contesto dove le statistiche e le tendenze numeriche offrono spunti di grande interesse.