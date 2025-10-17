Statistiche Serie C: Chiavenna e Laces guidano, tutte le quote

La Serie C – Prima Divisione di hockey su ghiaccio italiano si avvicina alla quinta giornata della regular season, prevista per sabato 18 ottobre. Il campionato vede in campo squadre suddivise in due gironi, Nord-Est e Nord-Ovest, con alcune formazioni già emerse come protagoniste di questa prima parte di stagione. L’articolo offre una panoramica dettagliata sui dati principali e sulle statistiche che caratterizzano il torneo prima di questo nuovo turno, fondamentale per delineare le gerarchie in classifica.
Il calendario della quinta giornata e la situazione nei gironi
Le cinque partite in programma per la quinta giornata della Serie C – Prima Divisione si disputeranno tutte nella serata di sabato. Ecco il dettaglio degli incontri e degli orari:
- Trento – Cadore (ore 18:45)
- Pinerolo Storm – Hockey Padova Waves (ore 18:45)
- Valpusteria Junior – Laces Valvenosta Eisfix (ore 19:15)
- Piné – Valgardena “B” (ore 20:00)
- Chiavenna – Como (ore 20:15)
Queste sfide vedranno opporsi le squadre dei due gironi, con particolare attenzione rivolta alle formazioni che guidano le rispettive classifiche. Il girone Nord-Est è attualmente guidato da Laces Valvenosta Eisfix con 11 punti in 4 gare, mentre il girone Nord-Ovest vede in testa Chiavenna con 9 punti in 3 partite. La giornata potrebbe risultare determinante per il prosieguo della stagione regolare.
Statistiche comparative tra attacco e difesa nei due gironi
L’analisi dei dati delle prime quattro giornate mette in luce i punti di forza e le criticità delle squadre impegnate in Serie C – Prima Divisione:
- Miglior attacco: Valpusteria Junior e Chiavenna si distinguono con 20 gol segnati ciascuno.
- Migliore difesa: Chiavenna ha incassato solo 4 reti, confermandosi solida in fase arretrata.
- Peggior attacco: Cadore e Hockey Padova Waves sono le formazioni meno prolifiche, con appena 3 gol fatti.
- Peggior difesa: Trento ha subito ben 24 gol, evidenziando difficoltà in fase di contenimento.
Questi dati suggeriscono una netta differenza di rendimento tra le squadre di vertice e quelle che inseguono, con alcune formazioni già in difficoltà soprattutto in termini di gol subiti e realizzati.
Le classifiche dei gironi: equilibrio e distacchi
Una panoramica sulle classifiche attuali aiuta a comprendere meglio la situazione:
|Girone Nord-Est
|Punti
|Partite Giocate
|AHC Laces Valvenosta Eisfix
|11
|4
|HC Valpusteria Junior
|9
|4
|HC Piné
|7
|4
|HC Valgardena “B”
|6
|3
|SG Cadore
|0
|3
|HC Trento
|0
|4
|Girone Nord-Ovest
|Punti
|Partite Giocate
|HC Chiavenna
|9
|3
|Hockey Como
|7
|3
|HC Pinerolo Storm
|5
|3
|HC Valpellice Bulldogs “B”
|3
|4
|Hockey Padova Waves
|0
|3
Il quadro evidenzia come solo alcune squadre siano riuscite a prendere il largo, mentre altre sono chiamate a invertire la rotta per rientrare nella corsa ai vertici.
Tendenze e curiosità numeriche: gol e difese sotto la lente
Interessanti le tendenze emerse nelle prime giornate:
- Chiavenna è la formazione più completa: miglior attacco e miglior difesa.
- Valpusteria Junior mostra grande potenza offensiva, ma una difesa meno solida rispetto ai rivali.
- Trento e Padova Waves pagano una fase difensiva e offensiva rispettivamente poco efficace.
- La media gol realizzati e subiti sottolinea quanto sia importante la solidità difensiva per rimanere ai vertici della classifica.
Questi numeri raccontano una Serie C – Prima Divisione in cui il divario tra le squadre di testa e quelle in fondo alla classifica si sta ampliando, ma le prossime giornate potrebbero riservare sorprese.
In conclusione, la quinta giornata della Serie C – Prima Divisione promette di essere un banco di prova importante per tutte le squadre coinvolte. Le statistiche raccolte finora offrono spunti rilevanti per comprendere l’andamento del campionato, con Chiavenna e Laces Valvenosta Eisfix chiamate a confermarsi leader dei rispettivi gironi.