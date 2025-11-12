Statistiche e quote Women’s Champions League: terza giornata

Women’s Champions League torna protagonista con la terza giornata della fase a gironi, in programma tra martedì e mercoledì. L’appuntamento è centrale per definire le gerarchie nei vari gruppi, con scontri di grande interesse come Barcelona – OH Leuven, Manchester United – Paris Saint-Germain, Atlético Madrid – Juventus e Benfica – Twente. Analizziamo dati, statistiche e le principali quote disponibili per i match, offrendo un quadro oggettivo e dettagliato della situazione.
Un palcoscenico europeo ricco di sfide cruciali
La Women’s Champions League vede impegnate 18 squadre suddivise in sei giornate di partite. I primi quattro club in classifica accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre quelli dal quinto al dodicesimo posto parteciperanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta prevista a febbraio. Tra i match di cartello spicca quello tra OL Lyonnes e Wolfsburg, un duello che ha già animato numerose edizioni recenti. Da segnalare anche il cammino di Arsenal e Bayern nella scorsa stagione, con partite ad alto punteggio e continui ribaltamenti di fronte. Quest’anno, situazione particolarmente aperta, con molte squadre pronte a contendersi punti pesanti già in questa terza giornata.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Statistiche comparative: stato di forma e precedenti recenti
Analizzando le sfide principali:
- Barcelona ha iniziato la fase a gironi con due vittorie, segnando ben 11 reti nonostante l’assenza di giocatrici come Ewa Pajor, Salma Paralluelo e Patri Guijarro. Dall’altra parte, OH Leuven ha ottenuto un pareggio 2-2 in rimonta contro il Paris FC, seguito da una vittoria per 2-1 contro il Twente.
- Manchester United arriva da due successi per 1-0, mentre il Paris Saint-Germain è ancora fermo a zero punti, avendo subito sconfitte contro Wolfsburg e Real Madrid.
- Atlético Madrid e Juventus hanno entrambe vinto alla prima giornata ma sono state sconfitte di misura nella seconda. L’Atletico ha impressionato con un 6-0 contro St. Pölten, mentre la Juventus ha superato il Benfica 2-1 con un gol nel finale.
- Benfica è ancora a zero punti, reduce da due sconfitte, mentre il Twente ha raccolto un pareggio e una sconfitta, mostrando comunque buona competitività.
Un dato interessante: per Atlético Madrid questa sfida rappresenta il primo incontro ufficiale contro un club italiano in questa competizione.
Quote principali disponibili sui match europei
Le quote dei bookmakers riflettono i valori emersi nelle prime due giornate:
|Match
|Vittoria Casa
|Pareggio
|Vittoria Trasferta
|Barcelona – OH Leuven
|1.10
|7.50
|13.00
|Manchester Utd – PSG
|2.30
|3.20
|2.90
|Atlético Madrid – Juventus
|2.45
|3.10
|2.85
|Benfica – Twente
|2.60
|3.30
|2.60
Le quote mostrano un forte favoritismo per il Barcelona, mentre gli altri incontri appaiono più equilibrati. In particolare, Manchester United – PSG e Atlético Madrid – Juventus sono considerati match aperti, con valori vicini tra vittoria e pareggio.
Tendenze e curiosità numeriche nella fase a gironi
- Barcelona è la squadra con il maggior numero di gol segnati finora (11 in due partite).
- Atlético Madrid ha ottenuto la vittoria più larga della giornata inaugurale (6-0).
- Juventus ha segnato gol decisivi nei minuti finali, confermando la propria capacità di restare concentrata fino al termine.
- Benfica e PSG cercano ancora i primi punti nel girone.
- Due squadre su quattro nei principali incontri hanno ottenuto almeno una rimonta nelle prime giornate (OH Leuven e Juventus).
La terza giornata della Women’s Champions League promette nuovi spunti statistici e risultati determinanti ai fini della qualificazione. Le quote aggiornate indicano partite combattute, soprattutto nei gruppi più equilibrati, e le tendenze numeriche confermano il livello sempre più alto della competizione.