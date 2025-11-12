Statistiche e quote Women’s Champions League: terza giornata

Women’s Champions League torna protagonista con la terza giornata della fase a gironi, in programma tra martedì e mercoledì. L’appuntamento è centrale per definire le gerarchie nei vari gruppi, con scontri di grande interesse come Barcelona – OH Leuven, Manchester United – Paris Saint-Germain, Atlético Madrid – Juventus e Benfica – Twente. Analizziamo dati, statistiche e le principali quote disponibili per i match, offrendo un quadro oggettivo e dettagliato della situazione.

Un palcoscenico europeo ricco di sfide cruciali

La Women’s Champions League vede impegnate 18 squadre suddivise in sei giornate di partite. I primi quattro club in classifica accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre quelli dal quinto al dodicesimo posto parteciperanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta prevista a febbraio. Tra i match di cartello spicca quello tra OL Lyonnes e Wolfsburg, un duello che ha già animato numerose edizioni recenti. Da segnalare anche il cammino di Arsenal e Bayern nella scorsa stagione, con partite ad alto punteggio e continui ribaltamenti di fronte. Quest’anno, situazione particolarmente aperta, con molte squadre pronte a contendersi punti pesanti già in questa terza giornata.

Statistiche comparative: stato di forma e precedenti recenti

Analizzando le sfide principali:

Barcelona ha iniziato la fase a gironi con due vittorie, segnando ben 11 reti nonostante l’assenza di giocatrici come Ewa Pajor , Salma Paralluelo e Patri Guijarro . Dall’altra parte, OH Leuven ha ottenuto un pareggio 2-2 in rimonta contro il Paris FC , seguito da una vittoria per 2-1 contro il Twente .

ha iniziato la fase a gironi con due vittorie, segnando ben 11 reti nonostante l’assenza di giocatrici come , e . Dall’altra parte, ha ottenuto un pareggio 2-2 in rimonta contro il , seguito da una vittoria per 2-1 contro il . Manchester United arriva da due successi per 1-0, mentre il Paris Saint-Germain è ancora fermo a zero punti, avendo subito sconfitte contro Wolfsburg e Real Madrid .

arriva da due successi per 1-0, mentre il è ancora fermo a zero punti, avendo subito sconfitte contro e . Atlético Madrid e Juventus hanno entrambe vinto alla prima giornata ma sono state sconfitte di misura nella seconda. L’ Atletico ha impressionato con un 6-0 contro St. Pölten , mentre la Juventus ha superato il Benfica 2-1 con un gol nel finale.

e hanno entrambe vinto alla prima giornata ma sono state sconfitte di misura nella seconda. L’ ha impressionato con un 6-0 contro , mentre la ha superato il 2-1 con un gol nel finale. Benfica è ancora a zero punti, reduce da due sconfitte, mentre il Twente ha raccolto un pareggio e una sconfitta, mostrando comunque buona competitività.

Un dato interessante: per Atlético Madrid questa sfida rappresenta il primo incontro ufficiale contro un club italiano in questa competizione.

Quote principali disponibili sui match europei

Le quote dei bookmakers riflettono i valori emersi nelle prime due giornate:

Match Vittoria Casa Pareggio Vittoria Trasferta Barcelona – OH Leuven 1.10 7.50 13.00 Manchester Utd – PSG 2.30 3.20 2.90 Atlético Madrid – Juventus 2.45 3.10 2.85 Benfica – Twente 2.60 3.30 2.60

Le quote mostrano un forte favoritismo per il Barcelona, mentre gli altri incontri appaiono più equilibrati. In particolare, Manchester United – PSG e Atlético Madrid – Juventus sono considerati match aperti, con valori vicini tra vittoria e pareggio.

Tendenze e curiosità numeriche nella fase a gironi

Barcelona è la squadra con il maggior numero di gol segnati finora (11 in due partite).

è la squadra con il maggior numero di gol segnati finora (11 in due partite). Atlético Madrid ha ottenuto la vittoria più larga della giornata inaugurale (6-0).

ha ottenuto la vittoria più larga della giornata inaugurale (6-0). Juventus ha segnato gol decisivi nei minuti finali, confermando la propria capacità di restare concentrata fino al termine.

ha segnato gol decisivi nei minuti finali, confermando la propria capacità di restare concentrata fino al termine. Benfica e PSG cercano ancora i primi punti nel girone.

e cercano ancora i primi punti nel girone. Due squadre su quattro nei principali incontri hanno ottenuto almeno una rimonta nelle prime giornate (OH Leuven e Juventus).

La terza giornata della Women’s Champions League promette nuovi spunti statistici e risultati determinanti ai fini della qualificazione. Le quote aggiornate indicano partite combattute, soprattutto nei gruppi più equilibrati, e le tendenze numeriche confermano il livello sempre più alto della competizione.