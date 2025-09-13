Home | Statistiche e quote Week 2 NFL 2025: record e trend da seguire

Nella Week 2 della stagione NFL 2025, l’attenzione è tutta rivolta ai record che potrebbero essere battuti e alle statistiche individuali e di squadra che stanno già scrivendo la storia. L’appuntamento è fissato per il fine settimana, con diverse franchigie e giocatori chiamati a confermare o superare le performance messe in mostra nel turno inaugurale. Analizziamo i principali dati emersi e alcune curiosità numeriche che caratterizzano questa seconda giornata del massimo campionato di football americano.

Numeri e traguardi storici in palio nella seconda giornata NFL

La Week 2 della NFL propone diverse situazioni statistiche degne di nota, sia a livello individuale che di squadra. I quarterback “dual threat” hanno già lasciato il segno durante il primo turno, con 13 touchdown su corsa: solo una volta nella storia (Week 15 del 2020) se ne sono visti di più in una singola settimana. Se anche in questa giornata si superassero i quattro touchdown su corsa tra i quarterback, si stabilirebbe il nuovo primato per le prime due settimane della stagione, superando i record del 2020 e del 2021 (16 touchdown).

Josh Allen (Buffalo), Jalen Hurts (Philadelphia), Justin Fields (New York Jets) e Daniel Jones (Indianapolis) hanno già realizzato due touchdown su corsa ciascuno, primato assoluto per una singola giornata.

(Buffalo), (Philadelphia), (New York Jets) e (Indianapolis) hanno già realizzato due touchdown su corsa ciascuno, primato assoluto per una singola giornata. Se uno di loro dovesse ripetersi, eguaglierebbe Cam Newton (2020) come unico quarterback con touchdown multipli su corsa nelle prime due gare della propria stagione.

(2020) come unico quarterback con touchdown multipli su corsa nelle prime due gare della propria stagione. Allen e Hurts guidano già la classifica all-time per partite con almeno due touchdown su corsa da parte di quarterback.

Anche a livello di squadra, spicca la prestazione degli Indianapolis Colts, capaci di segnare in ogni possesso offensivo nella prima giornata, risultato che non si vedeva dal 1978. Un altro dato interessante riguarda i Denver Broncos, autori di sei sack nella Week 1: se dovessero ripetersi, entrerebbero in un club ristrettissimo di franchigie capaci di realizzare almeno sei sack nelle prime due giornate.

Forma dei protagonisti: rookie e veterani a confronto

La Week 1 ha offerto una panoramica interessante sia sui veterani che sui giovani esordienti. Da segnalare:

Aaron Rodgers ( Pittsburgh ): 28ª partita in carriera con almeno quattro touchdown su passaggio e nessuna intercettazione, eguagliando Tom Brady per il massimo storico.

( ): 28ª partita in carriera con almeno quattro touchdown su passaggio e nessuna intercettazione, eguagliando per il massimo storico. Matthew Stafford ( Los Angeles Rams ): con tre touchdown nel prossimo turno, salirebbe ulteriormente nella classifica all-time dei passatori.

( ): con tre touchdown nel prossimo turno, salirebbe ulteriormente nella classifica all-time dei passatori. Lamar Jackson (Baltimore): può diventare il settimo quarterback di sempre a mettere a referto almeno due touchdown su passaggio e un passer rating superiore a 90 in 10 partite consecutive.

Tra i running back, spicca la performance di Derrick Henry (Tennessee): 169 yard e due touchdown in Week 1, prestazione che lo avvicina ai mostri sacri del ruolo. Henry potrebbe superare Adrian Peterson per il terzo posto di sempre nelle partite con almeno due touchdown su corsa e avvicinarsi a Jim Brown e LaDainian Tomlinson per le gare con oltre 150 yard corse. Importante anche il trend dei Baltimore Ravens, capaci di superare le 150 yard su corsa per nove partite consecutive (compresi i playoff).

Dati sui rookie e confronti con le stagioni passate

I debuttanti hanno avuto un impatto significativo già dal primo turno:

76 ricezioni totali per i rookie: secondo miglior dato di sempre nella storia NFL per una Week 1.

Harold Fannin ( Cleveland ) e Tyler Warren ( Indianapolis ): sette ricezioni ciascuno al debutto, evento raro tra i tight end.

( ) e ( ): sette ricezioni ciascuno al debutto, evento raro tra i tight end. Emeka Egbuka (Tampa Bay): due touchdown, incluso quello decisivo allo scadere, diventando il secondo giocatore dal 1970 a segnare un touchdown decisivo al debutto.

Da non sottovalutare le prospettive per il prossimo turno: con almeno 58 ricezioni complessive, la classe rookie 2025 potrebbe entrare tra le migliori di sempre nelle prime due giornate.

Quote e tendenze nei principali mercati dei bookmaker

Le tante statistiche individuali e di squadra influenzano anche le principali quote offerte dai bookmaker. Ad esempio, le quote per i touchdown su corsa dei quarterback “dual threat” come Allen e Hurts risultano tra le più seguite, considerando i numeri record delle ultime stagioni. Si osservano trend di particolare interesse anche sui mercati relativi ai sack difensivi per squadre come i Broncos e ai touchdown dei running back storici come Derrick Henry. Le prestazioni dei rookie, infine, stanno iniziando a influenzare le quote relative a ricezioni e touchdown individuali, soprattutto per chi ha già segnato record al debutto.

Curiosità statistiche e tendenze da tenere d’occhio

Alcuni trend e numeri meritano un’attenzione particolare:

I Colts sono la prima squadra dal 1978 a segnare in ogni possesso in una partita e potrebbero essere i primi di sempre a segnare in ognuno dei primi dieci possessi stagionali.

sono la prima squadra dal 1978 a segnare in ogni possesso in una partita e potrebbero essere i primi di sempre a segnare in ognuno dei primi dieci possessi stagionali. Justin Jefferson ( Minnesota Vikings ) è a una sola ricezione dalle 500, traguardo che lo renderebbe il più giovane di sempre insieme a Larry Fitzgerald .

( ) è a una sola ricezione dalle 500, traguardo che lo renderebbe il più giovane di sempre insieme a . Puka Nacua ( Rams ) ha l’opportunità di diventare il secondo giocatore con almeno 200 ricezioni nelle prime 30 partite in carriera.

( ) ha l’opportunità di diventare il secondo giocatore con almeno 200 ricezioni nelle prime 30 partite in carriera. Josh Jacobs (Green Bay) è reduce da 11 partite consecutive con almeno un touchdown su corsa, trend che lo pone tra i migliori del nuovo millennio.

Questi dati sottolineano come la Week 2 possa essere teatro di nuovi record e di conferme importanti per i protagonisti della NFL.

In conclusione, la seconda giornata della stagione NFL 2025 si preannuncia ricca di spunti statistici e di potenziali record, sia per i veterani che per i rookie. Le performance individuali e di squadra saranno al centro dell’attenzione anche in ottica quote e mercati dei bookmaker, rendendo questo weekend di football americano particolarmente interessante per appassionati e osservatori.