Statistiche e quote week 12 NFL: record e numeri da seguire

La settimana 12 della NFL si preannuncia ricca di spunti interessanti sia dal punto di vista statistico che per quanto riguarda le quote dei principali bookmaker. Le partite che andranno in scena domenica offrono numerosi motivi di interesse, tra record individuali e di squadra in bilico e la possibilità per alcuni giocatori di entrare negli annali della National Football League. Il programma si aprirà alle 13:00 EDT con diverse sfide dalla forte valenza playoff, per poi proseguire con incontri di cartello nel pomeriggio e il consueto appuntamento serale con il Sunday Night Football.

Week 12 NFL: calendario, orari e incontri chiave

La National Football League, giunta alla settimana 12, propone un calendario senza partite internazionali e con una serie di sfide cruciali per la corsa ai playoff:

Sette partite in programma nella prima finestra domenicale (ore 13:00 EDT), tra cui spiccano Colts-Chiefs , Steelers-Bears e Vikings-Packers .

, e . Quattro match nel pomeriggio, con il focus sulla rivalità di NFC East tra Eagles e Cowboys .

e . Il Sunday Night Football vedrà i Buccaneers sfidare i Rams in un incrocio dal peso specifico notevole sia per la classifica che per il morale.

Ogni partita potrà incidere in modo significativo sulle rispettive classifiche divisionali e sulla corsa ai playoff, rendendo questa giornata particolarmente attesa da appassionati e addetti ai lavori.

Statistiche e traguardi: giocatori a caccia di record

Diversi protagonisti della NFL sono chiamati a scrivere nuove pagine di storia personale e del campionato. Ecco alcuni dei principali record e milestone in palio nella week 12:

Matthew Stafford ( Los Angeles Rams ): guida la lega con 27 touchdown pass e solo 2 intercetti. Con almeno tre touchdown pass contro Tampa Bay , può unirsi a leggende come Tom Brady , Patrick Mahomes e Aaron Rodgers tra i pochi ad aver lanciato almeno 30 TD e meno di 5 intercetti nelle prime 11 partite stagionali.

( ): guida la lega con 27 touchdown pass e solo 2 intercetti. Con almeno tre touchdown pass contro , può unirsi a leggende come , e tra i pochi ad aver lanciato almeno 30 TD e meno di 5 intercetti nelle prime 11 partite stagionali. Dak Prescott ( Dallas Cowboys ): con tre touchdown pass contro Philadelphia , supererebbe Russell Wilson per partite con almeno tre TD pass nei primi dieci anni di carriera.

( ): con tre touchdown pass contro , supererebbe per partite con almeno tre TD pass nei primi dieci anni di carriera. Jonathan Taylor ( Indianapolis Colts ): dopo una prestazione da record a Berlino, può eguagliare Todd Gurley per touchdown su corsa sotto i 27 anni e raggiungere quota 75 touchdown complessivi in meno di 80 partite.

( ): dopo una prestazione da record a Berlino, può eguagliare per touchdown su corsa sotto i 27 anni e raggiungere quota 75 touchdown complessivi in meno di 80 partite. Derrick Henry ( Baltimore Ravens ): può eguagliare Barry Sanders per partite con almeno 100 yard su corsa e un touchdown, consolidando la propria presenza tra i grandi running back.

( ): può eguagliare per partite con almeno 100 yard su corsa e un touchdown, consolidando la propria presenza tra i grandi running back. Bijan Robinson ( Atlanta Falcons ): in testa alla lega per yard totali dal 2023, può entrare in un ristretto gruppo di giocatori con almeno 50 ricezioni e 1.400 yard totali in ciascuna delle prime tre stagioni.

( ): in testa alla lega per yard totali dal 2023, può entrare in un ristretto gruppo di giocatori con almeno 50 ricezioni e 1.400 yard totali in ciascuna delle prime tre stagioni. Jaxon Smith-Njigba ( Seattle Seahawks ): potrebbe diventare il terzo giocatore nella storia NFL con almeno 11 partite consecutive da 75 o più yard su ricezione in una singola stagione.

( ): potrebbe diventare il terzo giocatore nella storia NFL con almeno 11 partite consecutive da 75 o più yard su ricezione in una singola stagione. Trey McBride (Arizona Cardinals): avvicina nuovi primati per ricezioni da tight end nelle prime stagioni di carriera e potrebbe entrare nella storia con sei partite consecutive con touchdown su ricezione.

Questi numeri testimoniano l’alto livello delle prestazioni individuali e l’intensità che caratterizza ogni giornata della NFL.

Quote principali e mercati disponibili per week 12

I bookmaker offrono una vasta gamma di mercati per la settimana 12 della NFL, con quote particolarmente interessanti sulle partite di cartello. Le principali piattaforme di scommesse, come DraftKings Sportsbook, consentono di puntare sia sui risultati finali sia su mercati specifici relativi a prestazioni individuali, come touchdown segnati o yard guadagnate:

Le quote per la vittoria dei Rams contro i Buccaneers risultano equilibrate, con i Rams favoriti in virtù del rendimento stagionale.

contro i risultano equilibrate, con i favoriti in virtù del rendimento stagionale. La sfida tra Eagles e Cowboys vede una leggera preferenza per la squadra di casa, ma il confronto rimane aperto secondo le quote aggiornate.

e vede una leggera preferenza per la squadra di casa, ma il confronto rimane aperto secondo le quote aggiornate. Nei mercati speciali, particolare attenzione viene riservata ai record individuali: ad esempio, le quote per un touchdown di Jonathan Taylor o per almeno tre touchdown pass di Stafford sono tra le più richieste dagli scommettitori.

È consigliabile, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse sportive, consultare attentamente i diversi mercati e le condizioni offerte dai bookmaker, privilegiando sempre un approccio consapevole e informato.

Tendenze, curiosità e numeri in evidenza

La week 12 presenta alcune tendenze statistiche degne di nota, che possono offrire spunti di riflessione sia agli appassionati di dati che agli osservatori neutrali:

Rams e Cowboys hanno mantenuto una media di almeno 25 punti segnati nelle ultime cinque partite.

e hanno mantenuto una media di almeno 25 punti segnati nelle ultime cinque partite. Jonathan Taylor è il giocatore con più partite da almeno tre touchdown su corsa nelle prime dieci settimane di una stagione NFL.

è il giocatore con più partite da almeno tre touchdown su corsa nelle prime dieci settimane di una stagione NFL. Jaxon Smith-Njigba si distingue come il primo giocatore della storia NFL con almeno 75 yard su ricezione in ciascuna delle prime dieci partite stagionali.

si distingue come il primo giocatore della storia NFL con almeno 75 yard su ricezione in ciascuna delle prime dieci partite stagionali. Trey McBride è vicino al record per ricezioni da tight end nei primi quattro anni di carriera.

Questi dati mostrano come la NFL sia sempre terreno fertile per nuovi record e storie di rilievo, in una stagione che continua a sorprendere a ogni giornata.

In conclusione, la settimana 12 della NFL si preannuncia come una delle più avvincenti della stagione, con numerosi record personali e di squadra in bilico e quote che testimoniano l’equilibrio e la competitività del campionato. Gli appassionati avranno molte occasioni per seguire da vicino i protagonisti e scoprire se i numeri potranno ancora una volta essere riscritti.