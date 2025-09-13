Statistiche e quote Vigevano-Legnano: rivalità senza tempo

Domenica 14 settembre torna una rivalità storica del calcio italiano: Vigevano e Legnano si sfideranno nuovamente dopo diversi anni di assenza dal calendario ufficiale. L’incontro, che si disputerà in una cornice carica di storia, rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato per entrambe le piazze, che negli anni hanno spesso incrociato i propri destini nei campionati nazionali. Questa partita non è solo un evento sportivo, ma anche un’occasione per rileggere le statistiche e i dati che hanno caratterizzato le precedenti sfide tra le due formazioni lombarde.

Una rivalità che attraversa decenni: i precedenti tra Vigevano e Legnano

Il confronto tra Vigevano e Legnano affonda le sue radici negli anni Trenta e rappresenta uno degli incroci più longevi e ricchi di episodi della storia calcistica lombarda. Ecco una sintesi dei principali precedenti:

Anni Trenta (Serie B): tra il 1931/32 e il 1934/35, quattro stagioni consecutive di sfide, con il Vigevano imbattuto in casa (tre vittorie e un pareggio).

tra il 1931/32 e il 1934/35, quattro stagioni consecutive di sfide, con il imbattuto in casa (tre vittorie e un pareggio). 1936/37 (Serie C): ancora una vittoria per i padroni di casa.

ancora una vittoria per i padroni di casa. Anni Quaranta (periodo bellico): dominio del Vigevano , culminato nel 7-0 del 4 giugno 1942.

dominio del , culminato nel 7-0 del 4 giugno 1942. Dopoguerra (Serie B): due vittorie nette per i pavesi (6-2 e 3-1 tra il 1946 e il 1948).

due vittorie nette per i pavesi (6-2 e 3-1 tra il 1946 e il 1948). Anni Cinquanta e Sessanta (Serie C): una vittoria per il Vigevano e la prima affermazione del Legnano nel 1959/60 (4-1).

una vittoria per il e la prima affermazione del nel 1959/60 (4-1). Anni Settanta (Serie C e D): partite più equilibrate, con una vittoria e due pareggi per i lilla, e successivi pareggi nelle stagioni successive.

partite più equilibrate, con una vittoria e due pareggi per i lilla, e successivi pareggi nelle stagioni successive. Anni Novanta e Duemila: tra Campionato Nazionale Dilettanti ed Eccellenza, un pareggio per 2-2 nel 1992/93, poi un successo lilla nel 2013/14 e un pareggio nell’ultimo precedente del 2014/15.

Il bilancio complessivo dei confronti diretti vede il Vigevano in vantaggio con 10 vittorie, 7 pareggi e 3 successi per il Legnano.

Statistiche di forma e andamento recente delle squadre

Analizzando le statistiche storiche emerge una costante: il Vigevano ha spesso saputo sfruttare il fattore campo e, nei momenti chiave, si è imposto con risultati anche molto ampi. Tuttavia, il calcio dilettantistico degli ultimi anni ha visto una maggiore alternanza nei risultati, con il Legnano capace di conquistare la tanto attesa vittoria esterna dopo decenni di attesa. Alcuni dati di rilievo:

Il Vigevano ha vinto la maggior parte dei confronti casalinghi nelle prime fasi storiche della rivalità.

ha vinto la maggior parte dei confronti casalinghi nelle prime fasi storiche della rivalità. Il Legnano ha migliorato il proprio rendimento nelle ultime stagioni, riuscendo ad aggiudicarsi match importanti e interrompendo la lunga serie negativa.

ha migliorato il proprio rendimento nelle ultime stagioni, riuscendo ad aggiudicarsi match importanti e interrompendo la lunga serie negativa. Gli ultimi dieci incontri hanno visto una maggiore frequenza di pareggi, segno di un equilibrio crescente tra le due compagini.

In vista della sfida di domenica, entrambe le squadre arrivano con motivazioni elevate, determinate a scrivere una nuova pagina di questa lunga storia sportiva.

Le quote principali disponibili per il match

Sebbene non siano state segnalate quote specifiche dai bookmakers per questo incontro, l’analisi dei precedenti suggerisce come le agenzie di scommesse potrebbero valutare il match. In casi analoghi, le quote tendono a favorire la squadra di casa, soprattutto quando il bilancio storico pende decisamente da una parte. Nel caso di Vigevano–Legnano, il predominio pavese nei confronti diretti potrebbe influenzare le valutazioni dei mercati:

Vittoria Vigevano : generalmente favorita, specie per i precedenti casalinghi positivi.

: generalmente favorita, specie per i precedenti casalinghi positivi. Pareggio: opzione da non sottovalutare, vista la frequenza di risultati equilibrati negli ultimi decenni.

Vittoria Legnano: quota solitamente più alta rispetto alle altre opzioni, ma non impossibile considerando i progressi recenti dei lilla.

Le scelte degli scommettitori potrebbero essere influenzate anche dall’andamento delle ultime stagioni e dal contesto emotivo che caratterizza una sfida storica come questa.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche della rivalità

La rivalità tra Vigevano e Legnano offre diversi spunti interessanti dal punto di vista statistico. Eccone alcuni:

Il risultato più ampio a favore del Vigevano è stato un 7-0 nel 1942.

è stato un 7-0 nel 1942. Il Legnano ha ottenuto la prima vittoria esterna solo dopo quasi trent’anni di sfide.

ha ottenuto la prima vittoria esterna solo dopo quasi trent’anni di sfide. Le ultime cinque sfide ufficiali si sono concluse con due pareggi, due vittorie per il Vigevano e una per il Legnano .

e una per il . La maggior parte delle partite tra le due squadre si è disputata in Serie C e D, con risultati spesso altalenanti.

Questi dati confermano come la storia delle sfide tra le due formazioni sia segnata da fasi alterne, con periodi di dominio netto alternati a momenti di maggiore equilibrio.

In conclusione, il match tra Vigevano e Legnano rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio lombardo e di statistiche sportive. Le numerose curiosità e i dati storici rendono questa sfida ancora più affascinante, in attesa di scoprire se la tradizione verrà confermata o se assisteremo a una nuova inversione di tendenza.